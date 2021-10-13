25-летний водитель погиб в перевернувшемся внедорожнике

За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, трое - получили травмы.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 октября около часа ночи в Долгоруковском районе на дороге Долгоруково – Елизаветовка 25-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. От полученных травм водитель умер на месте аварии.



В Липецке на улице Папина столкнулись автомобили «Тойота» под управлением 59-летнего мужчины и «Фольксваген» с 32-летним водителем. В аварии пострадал водитель «Тойоты» –его госпитализировали.



В селе Доброе во дворе на улице Полярной 35-летняя женщина-водитель автомобиля «Хендай» допустила наезд на 5-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали.



12 октября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3873 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли девять водителей, за неиспользование ремней безопасности – 52.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3500 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона зафиксировано 17 случаев механического столкновения автомобилей.

