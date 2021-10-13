Происшествия

сегодня, 09:04

25-летний водитель погиб в перевернувшемся внедорожнике

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#авария #ДТП
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25-летний водитель погиб в перевернувшемся внедорожнике

За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, трое - получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 октября около часа ночи в Долгоруковском районе на дороге Долгоруково – Елизаветовка 25-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. От полученных травм водитель умер на месте аварии.

В Липецке на улице Папина столкнулись автомобили «Тойота» под управлением 59-летнего мужчины и «Фольксваген» с 32-летним водителем. В аварии пострадал водитель «Тойоты»  –его госпитализировали. 

В селе Доброе  во дворе на улице Полярной 35-летняя женщина-водитель автомобиля «Хендай» допустила наезд на 5-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали.

12 октября на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3873 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли девять водителей, за неиспользование ремней безопасности – 52.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3500 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 17 случаев механического столкновения автомобилей.
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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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1 минуту назад
В Липецке права хрен получишь, если, только ты не мент и не из следственного отдела
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Виктор

10 минут назад
Право на вождение необходимо давать с 30 лет
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