«Я и в страшном сне не могла представить, что тот день закончится тем, что я опишу далее...»

Так начинается письмо Ирины Ивановой, которое пришло в редакцию GOROD48. Женщина в 2018 году стала участницей ДТП в Липецком районе, а в этом году оказалась ответчиком в иске на 500 000 рублей. Хотя виновницей аварии Ирина Иванова не признана.





«Люди должны знать!!! Многие автовладельцев просто не знают о существовании этого закона. Без огласки этого дела всё и все останутся на своих местах», - уверена Ирина Иванова.



«С течением времени меня в рамках уголовного дела сделали свидетелем, а не пострадавшей. В итоге после двух лет уголовное дело по ходатайству подозреваемого закрыли по истечению срока давности.



19 сентября 2021 года я зашла в свой кабинет на «Госуслуги» и обнаружила судебную задолженность в 203 000 рублей. Оказалось, что по решению суда от 13 мая 2021 года мне и предполагаемому виновнику, вина которого не была​ должным образом доказана следствием,​ присуждено выплатить одной из пострадавших в ДТП, пассажирке «ВАЗа» за моральный вред солидарно 203 000 рублей.



Никаких уведомлений, повесток, решений суда мне по почте или иным образом не приходило. Обращалась к юристу, который представлял меня перед страховой компанией, он говорит, что добиться отмены решения шансов мало.



Предполагаемый виновник — пенсионер. В суде он ссылается на то, что брать с него нечего и его не признали виновным, хотя дело закрыто по нереабилитирующим его обстоятельствам. А с меня получается есть? У нас две машины - «Опель» 30-летней давности и не подлежащий восстановлению «Рено Логан». Я не работаю, занимаюсь домашним хозяйством. На иждивении 18-летний сын, который очно учится в школе, и 10-летняя дочь. Работает только муж. 200 000 - это огромная и неподъемная сумма для нашей семьи.



Я ни в чем не виновата. Я сама пострадала физически, материально и морально, моя семья потерпела так же моральные страдания. Из-за стресса полученного в момент ДТП я больше не сажусь за руль. Но никто не может защитить ни меня, ни мою семью.



Меня лишили справедливости. Меня просто сделали козлом отпущения. Я просто ехала домой, соблюдая все правила ПДД, машина, в которой пострадали люди, вылетела ко мне на полосу. Я доведена до отчаяния. Получается мне нужно было погибнуть в том ДТП, чтобы избежать всех этих последствий? Я не хочу жить, боясь, что в любой момент мне может быть предъявлен очередной иск», - заявила женщина.



Решение, по которому Ирина Иванова должна выплатить деньги, пояснили в Липецком областном суде. Оказывается у нее есть право на обжалование и на продолжение расследования уголовного дела о ДТП.



- Как значится в судебном решении, истица Поляничко, являясь пассажиром автомобиля, пострадала в результате ДТП с участием трёх транспортных средств. Поэтому три законных владельца транспортных средств – Тумаков , Иванова и Павлов – были привлечены в качестве соответчиков по делу. Но от требований к Павлову пострадавшая в судебном заседании отказалась. Павлов управлял транспортным средством, пассажиром которого была пострадавшая Поляничко. Согласно ч. 3 ст. 1079 Гражданского кодекса РФ владельцы источников повышенной опасности (автомобилей) ответственность за вред, причинённый в результате ДТП, несут солидарно. При этом факт, по чьей вине произошло ДТП, правового значения не имеет. Статья 1100 Гражданского кодекса РФ гласит: если вред жизни и здоровью гражданина причинён источником повышенной опасности (к числу которых относится автомобиль) компенсация морального вреда пострадавшему осуществляется независимо от вины причинителя вреда. Другими словами, приобретая автомобиль, любой гражданин должен понимать, что его покупка является потенциально опасной для общества, для других граждан. Владелец автомобиля берёт на себя повышенные обязательства. В случае аварии, в которой будет участвовать его транспортное средство, он должен будет возместить моральный вред пострадавшим. И степень вины водителя, которым может оказаться вовсе и не собственник автомобиля, значения не имеет, - сообщила GOROD48 пресс-секретарь Липецкого областного суда Юлия Дружинина. - Решение вступило в законную силу. Никто из сторон его не обжаловал. Однако ответчица Иванова вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока на обжалование, указав причины, почему своевременно не реализовала своё право. В случае если суд признает эти причины уважительными, срок на подачу апелляционной жалобы будет восстановлен.



Кроме того, Ирина Иванова может потребовать со своего соответчика возмещение. В случае, если женщина оплатит полностью исполнительный лист, она имеет право заявить иск водителю «Ниссана». Тогда суд уже будет учитывать степень вины водителя второй иномарки и исходить из нее при определении размера тех сумм, которые от каждого из водителей должна получить пострадавшая пассажирка. Кроме того, дело в отношении водителя «Ниссана» было закрыто с его согласия по нереабилитирующим основаниям, так что его вина, по сути, была установлена. Около 9 часов утра 26 декабря 2018 года на 16 километре трассы «Липецк-Доброе» произошла массовая авария . «Ниссан Тиида» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-21102». От удара «ВАЗ» влетел в «Рено Логан». В июле 2019 года по факту аварии, в которой пострадали четверо человек, возбудили уголовное дело. Травмы в столкновении получила и Ирина Иванова, которая управляла «Рено». В конце 2020 года уголовное дело по ДТП закрыли из-за истечения срока давности. А в этом году Ирину Иванову ждали неприятные известия: она должна по решению суда материально ответить за аварию. Иск подала пассажирка «ВАЗа», она потребовала компенсации морального вреда в 500 000 рублей, но суд удовлетворил иск только частично — на 200 000 рублей.«Люди должны знать!!! Многие автовладельцев просто не знают о существовании этого закона. Без огласки этого дела всё и все останутся на своих местах», - уверена Ирина Иванова.«С течением времени меня в рамках уголовного дела сделали свидетелем, а не пострадавшей. В итоге после двух лет уголовное дело по ходатайству подозреваемого закрыли по истечению срока давности.19 сентября 2021 года я зашла в свой кабинет на «Госуслуги» и обнаружила судебную задолженность в 203 000 рублей. Оказалось, что по решению суда от 13 мая 2021 года мне и предполагаемому виновнику, вина которого не была​ должным образом доказана следствием,​ присуждено выплатить одной из пострадавших в ДТП, пассажирке «ВАЗа» за моральный вред солидарно 203 000 рублей.Никаких уведомлений, повесток, решений суда мне по почте или иным образом не приходило. Обращалась к юристу, который представлял меня перед страховой компанией, он говорит, что добиться отмены решения шансов мало.Предполагаемый виновник — пенсионер. В суде он ссылается на то, что брать с него нечего и его не признали виновным, хотя дело закрыто по нереабилитирующим его обстоятельствам. А с меня получается есть? У нас две машины - «Опель» 30-летней давности и не подлежащий восстановлению «Рено Логан». Я не работаю, занимаюсь домашним хозяйством. На иждивении 18-летний сын, который очно учится в школе, и 10-летняя дочь. Работает только муж. 200 000 - это огромная и неподъемная сумма для нашей семьи.Я ни в чем не виновата. Я сама пострадала физически, материально и морально, моя семья потерпела так же моральные страдания. Из-за стресса полученного в момент ДТП я больше не сажусь за руль. Но никто не может защитить ни меня, ни мою семью.Меня лишили справедливости. Меня просто сделали козлом отпущения. Я просто ехала домой, соблюдая все правила ПДД, машина, в которой пострадали люди, вылетела ко мне на полосу. Я доведена до отчаяния. Получается мне нужно было погибнуть в том ДТП, чтобы избежать всех этих последствий? Я не хочу жить, боясь, что в любой момент мне может быть предъявлен очередной иск», - заявила женщина.Решение, по которому Ирина Иванова должна выплатить деньги, пояснили в Липецком областном суде. Оказывается у нее есть право на обжалование и на продолжение расследования уголовного дела о ДТП.- Как значится в судебном решении, истица Поляничко, являясь пассажиром автомобиля, пострадала в результате ДТП с участием трёх транспортных средств. Поэтому три законных владельца транспортных средств – Тумаков , Иванова и Павлов – были привлечены в качестве соответчиков по делу. Но от требований к Павлову пострадавшая в судебном заседании отказалась. Павлов управлял транспортным средством, пассажиром которого была пострадавшая Поляничко. Согласно ч. 3 ст. 1079 Гражданского кодекса РФ владельцы источников повышенной опасности (автомобилей) ответственность за вред, причинённый в результате ДТП, несут солидарно. При этом факт, по чьей вине произошло ДТП, правового значения не имеет. Статья 1100 Гражданского кодекса РФ гласит: если вред жизни и здоровью гражданина причинён источником повышенной опасности (к числу которых относится автомобиль) компенсация морального вреда пострадавшему осуществляется независимо от вины причинителя вреда. Другими словами, приобретая автомобиль, любой гражданин должен понимать, что его покупка является потенциально опасной для общества, для других граждан. Владелец автомобиля берёт на себя повышенные обязательства. В случае аварии, в которой будет участвовать его транспортное средство, он должен будет возместить моральный вред пострадавшим. И степень вины водителя, которым может оказаться вовсе и не собственник автомобиля, значения не имеет, - сообщила GOROD48 пресс-секретарь Липецкого областного суда Юлия Дружинина. - Решение вступило в законную силу. Никто из сторон его не обжаловал. Однако ответчица Иванова вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока на обжалование, указав причины, почему своевременно не реализовала своё право. В случае если суд признает эти причины уважительными, срок на подачу апелляционной жалобы будет восстановлен.Кроме того, Ирина Иванова может потребовать со своего соответчика возмещение. В случае, если женщина оплатит полностью исполнительный лист, она имеет право заявить иск водителю «Ниссана». Тогда суд уже будет учитывать степень вины водителя второй иномарки и исходить из нее при определении размера тех сумм, которые от каждого из водителей должна получить пострадавшая пассажирка. Кроме того, дело в отношении водителя «Ниссана» было закрыто с его согласия по нереабилитирующим основаниям, так что его вина, по сути, была установлена.