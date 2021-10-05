В Грязях учились ликвидировать чрезвычайную ситуацию после применения оружия

На железнодорожной станции «Грязи-Воронежские» днем 5 октября прошли учения, посвященные Дню гражданской обороны МЧС России.По словам начальника ГУ МЧС по Липецкой области Василия Разумного, в учениях задействовано около 350 человек, которые отрабатывали навыки и взаимодействие при ликвидации ЧС. Место было для учений выбрано не случайно, так как станция«Грязи-Воронежские» является одним из крупнейших узлов железнодорожного сообщения и носит стратегический характер.- По легенде учений, в результате применения оружия произошло возгорание бункера для хранения нефтепродуктов рядом с железнодорожной станцией. В результате взрыва опрокидывается емкость с аммиаком, облако которого должны локализовать специалисты, и устранить течь химиката. Также из-за применения оружия опрокидывается автобус, в котором находятся люди, которых нужно эвакуировать. Кроме этого привлекаются энергетики, служба ветеринарии и другие силы системы гражданской обороны, - рассказал Василий Разумнов.По словам Василия Разумнова, легенда и вводные с нанесением врагом удара не носит политического характера и не имеет привязки к реальной внутренней или международной обстановке.По итогам учений руководитель тренировки и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что взрыв газа в поселке Солидарность Елецкого района показал необходимость таких многоплановых учений.- Здесь мы увидели много типов аварий. И для того, чтобы справиться с ними, у нас есть всё: обученные кадры, навыки, техника. Обратил внимание, что пожарный поезд уже старый, наши машины новые. Есть у кого-то пробелы в материальной базе. По оснащению вроде все хорошо. Так что есть, над чем поработать, - поделился впечатлениями губернатор.