Общество

43 минуты назад

В Грязях учились ликвидировать чрезвычайную ситуацию после применения оружия

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#МЧС #ГПСС #учения
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В Грязях учились ликвидировать чрезвычайную ситуацию после применения оружия
На железнодорожной станции «Грязи-Воронежские» днем 5 октября прошли учения, посвященные Дню гражданской обороны МЧС России.

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По словам начальника ГУ МЧС по Липецкой области Василия Разумного, в учениях задействовано около 350 человек, которые отрабатывали навыки и взаимодействие при ликвидации ЧС. Место было для учений выбрано не случайно, так как станция«Грязи-Воронежские»   является одним из крупнейших узлов железнодорожного сообщения и носит стратегический характер.

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- По легенде учений, в результате применения оружия произошло возгорание бункера для хранения нефтепродуктов рядом с железнодорожной станцией. В результате взрыва опрокидывается емкость с аммиаком, облако которого должны локализовать специалисты, и устранить течь химиката. Также из-за применения оружия опрокидывается автобус, в котором находятся люди, которых нужно эвакуировать. Кроме этого привлекаются энергетики, служба ветеринарии и другие силы системы гражданской обороны, - рассказал Василий Разумнов.

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По словам Василия Разумнова, легенда и вводные с нанесением врагом удара не носит политического характера и не имеет привязки к реальной внутренней или международной обстановке.

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По итогам учений руководитель тренировки и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что взрыв газа в поселке Солидарность Елецкого района показал необходимость таких многоплановых учений.

-  Здесь мы увидели много типов аварий. И для того, чтобы справиться с ними, у нас есть всё: обученные кадры, навыки, техника. Обратил внимание, что пожарный поезд уже старый, наши машины новые. Есть у кого-то пробелы в материальной базе. По оснащению вроде все хорошо. Так что есть, над чем поработать, - поделился впечатлениями губернатор.

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#МЧС #ГПСС #учения
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Комментарии (1)

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Фокс

14 минут назад
Весной проводили учения по тушению пожара, через несколько дней случился реальный пожар и вот итог - сгорел новый пожарный "КАМАЗ". Ура! Товарищи, будем тушить ещё лучше!
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