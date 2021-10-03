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В Липецке сгорел ритуальный магазин

9 1315
#пожар #огонь
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В Липецке сгорел ритуальный магазин

Помещение, расположенное на первом этаже многоквартирного дома, серьезно пострадало от огня.

Вчера, 2 октября , в 02:16 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании в магазине ритуальных принадлежностей в доме №10 по улице Ильича. На вызов выехали сотрудники четырех отделений. Огонь повредил внутреннюю отделку похоронного магазина на площади около 20 квадратных метров.

Кроме того, также в субботу, на улице 8 Марта в Липецке сгорел «Рено Дастер». Сигнал о пожаре поступил в 02:53, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.  Огонь уничтожил моторный отсек и приборную панель в салоне иномарки.

Было и два вызова в квартиры. Пожарные прибывали на сигналы по адресам: Гагарина,61 и Стаханова, 20. Там у забывчивых жильцов на плите подгорел обед.
9 1315
#пожар #огонь
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Комментарии (10)

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Дуня

20 минут назад
Не по божески ценники по ходу были?!
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н-дя

25 минут назад
Лепекин чудит.
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Ритуальным конторам не место в домах

28 минут назад
Что за бред под жилыми квартирами продавать гробы
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Гость

33 минуты назад
Уже горела эта ритуалка, нужно больше денег крыши платить.
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

34 минуты назад
Этот магазин на Ильича уже не первый раз горит .
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Ольга

34 минуты назад
Он горит уже не первый раз
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гроб с покойничкем и мертвые с косами стоять

50 минут назад
все правильно сделали - кому понравиться, что под его окнами было написано Ритуальные услуги ?
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Мимо проходил

54 минуты назад
Жди повышения цен на гробы
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кит

56 минут назад
Похоже борьба за рынок пошла среди ритуальных контор.Клондайк!
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