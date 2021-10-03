В Липецке сгорел ритуальный магазин

Помещение, расположенное на первом этаже многоквартирного дома, серьезно пострадало от огня.

Вчера, 2 октября , в 02:16 на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании в магазине ритуальных принадлежностей в доме №10 по улице Ильича. На вызов выехали сотрудники четырех отделений. Огонь повредил внутреннюю отделку похоронного магазина на площади около 20 квадратных метров.



Кроме того, также в субботу, на улице 8 Марта в Липецке сгорел «Рено Дастер». Сигнал о пожаре поступил в 02:53, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. Огонь уничтожил моторный отсек и приборную панель в салоне иномарки.



Было и два вызова в квартиры. Пожарные прибывали на сигналы по адресам: Гагарина,61 и Стаханова, 20. Там у забывчивых жильцов на плите подгорел обед.

