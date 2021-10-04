Липецкая область освобождается от свалок

Процесс рекультивации на трех свалках подходит к концу.

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области организовало пресс-тур по рекультивируемым свалкам региона.Процесс рекультивации свалок в Данкове, Липецке и селе Фащевка Грязинского района находится в завершающей стадии. При проведении технических работ отходы были закрыты слоем глины и чернозема, сейчас начался биологический этап рекультивации. Он предполагает посев многолетних трав и уход за ними. После завершения этой работы территория площадью 30 гектаров вернется в целевое пользование через четыре года.Свалка в селе Фащевке Грязинского района была организована в 50-е годы XX века. В советское же время ее официально закрыли, но местные жители и особо ушлые личности продолжали свозить сюда мусор.Подряд на рекультивацию свалки выиграл региональный оператор по обращению ТКО ООО «Чистый город». «Свежий» мусор компания утилизировала на специальных полигонах уже давно. А летом 2021 года приступила к работам. Финансирует рекультивацию областной бюджет. Сумма контракта - около 13,5 миллиона рублей.- 20 июля мы начали работу. К октябрю сделали выемку грунта, перемешали его и в несколько слоев закрыли старый полигон. Специально завезли около 8,5 тысячи кубометров глины, уплотнили ее тяжелым катком. Потом завезли и разровняли 8,7 тысячи кубометров чернозема. Сейчас сеем травы. Работа выполнена таким образом, что в дальнейшем это поле можно использовать даже для посева культурных растений. Это даже подтвердили биологи, - заявил генеральный директор ООО «Чистый город» Дмитрий Елисеев.В Липецке на полигоне «Орлиный лог» рабочие «АРК-7» траву уже засеяли по всей площади рекультивируемой свалки, внесли удобрения. Сегодня они поливают грунт, чтобы уже по весне увидеть, где будет не хватать всходов. Также в будущем году здесь должны высадить 37 тысяч кустарников. На этом основынеработы завершатся, но в течение еще трех лет подрядчик будет следить за состоянием объекта.- В этом году у нас по графику было два гектара под посадку травы, но мы решили выполнить весь объем - все 16 гектаров. Надо же посмотреть, как приживется трава, как перенесет зиму. Вдруг снега не будет, посевы замерзнут. А сроки в следующем году никто не отменял, - рассказал заместитель генерального директора по производству «АРК-7» Сергей Агафонов.Старшего помощника Липецкого межрайонного природоохранного прокурора Яну Янко заинтересовало, каким образом будет контролироваться рекультивированная территория. Как отметил директор МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексей Романчукевич, в рамках муниципального задания территория полигона будет охраняться круглосуточно. Это позволит пресечь попытки свозить сюда мусор. Заняты чиновники и вопросом небольшого карьера, который примыкает к бывшему полигону.- В данный момент разрабатывается проект его рекультивации. Пока о сроках выполнения работ говорить рано. Что касается будущего территории, то здесь может появиться даже парк, - дополнил Алексей Романчукевич.Следующим важным этапом в работе по ликвидации свалок станет рекультивация «Венеры». По словам заместителя начальника управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Максима Ермолова, проект рекультивации этой свалки прошел государственную экологическую экспертизу.- На 2023-2024 годы запланирована рекультивация ещё одной многолетней свалки в Липецке – «Венера». Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), выданное Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора, в настоящее время экологи готовят заявку в Минприроды РФ на получение федеральных средств для проведения работ, - объяснил Максим Ермолов.Мероприятия по рекультивации свалок проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», цель которого – выявить и ликвидировать объекты накопленного вреда, предотвратить экологический ущерб и восстановить землю для вторичного использования.