Липчанка убежала в лес, встретив стаю бродячих собак и заблудилась

Ее поиски продолжались около трёх часов.

3 октября в лесу у поселка Матырский спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка около трёх часов искали заблудившуюся девушку. Звонок с просьбой о помощи от 19-летней липчанки в половине второго дня приняла городской оператор системы «112».



Со слов 19-летней девушки, в лес она убежала, встретив по дороге на автобусную остановку недалеко от садоводческого товарищества агрессивных бродячих собак.



«Перепуганная девушка забралась на дерево и стала просить о помощи. Определить координаты своего местонахождения она не смогла. Поэтому выехавшим к месту происшествия вместе с полицией городским спасателям пришлось буквально прочесать лесной массив на Грязинской трассе у поворота к одной из баз отдыха. Спасатели созванивались с девушкой по телефону, звали ее и сигналили. В конце концов, девушку нашли. Как сообщил руководитель дежурной смены отряда Виталий Вишняков, липчанка не пострадала, только очень замёрзла», - рассказали в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС.



Фото в пресс-службы управления по делам ГО и ЧС.

