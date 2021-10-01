В Липецкой области заработает «горячая линия» по вакцинации

«Горячая линия» будет работать с 4 по 15 октября.

В рамках проведения Всероссийской «горячей линии» по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в период с 4 по 15 октября специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области ответят на вопросы граждан о мерах специфической (вакцинация) и неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, а также дадут пояснения по правовым аспектам иммунопрофилактики в России.



«Горячая линия» будет работать в понедельник-четверг с 9-00 до 16-00, в пятницу с 9-00 до 14-00. Звонить можно в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области по телефонам: 30-88-14, 30-88-39, 30-88-78, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в городе Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах (код 47467) 2-07-78, 6-05-00, 2-66-65, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах (код 47461) 2-10-47, 2-44-12, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах (код 47466) 5-24-57, 5-24-55.