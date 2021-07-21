Общество

сегодня, 13:07

За школьниками и их родителями желают закрепить шефство над скверами и аллеями Липецка

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#Евгения Уваркина #дети #школа
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За школьниками и их родителями желают закрепить шефство над скверами и аллеями Липецка

Также в школах помимо «мам», классных руководителей, у детей появятся еще и «папы» - спортивные тренеры.

Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина посетила две школы - 62-ю на улице Ибаррури (поселок тракторостроителей) и 46-ю на улице Титова. Мэра интересовали ремонты этих школ. По ходу рейда Евгения Уваркина сделала несколько важных заявлений.

Школа на улице Ибаррури - самая новая в районе ЛТЗ. Ей - всего 38 лет. Капитального ремонта в ней не было никогда, а косметические не решали всех проблем. Поэтому ремонтом школы заняты сразу две строительные организации. Одна подрядилась за 830 тысяч рублей оштукатурить и покрасить фойе, коридоры, лестничные марши и четыре кабинета, вторая - отремонтировать туалеты за 730 тысяч рублей. Эти средства - бюджетные. Задача заказчика, департамента образования, проконтролировать исполнение контрактов. «1 августа школа должна открыть двери ученикам, которые не должны видеть ни одного строителя», - дала наставление директору Ольге Жбановой глава Липецка.

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Осмотрев территорию школы, Евгения Уваркина обратила внимание на убогое состояние хоккейной коробки. К качеству асфальтного покрытия претензий не было. А вот деревянные борта самой коробки сгнили. Глава Липецка пообещала школьной администрации в следующем году возвести тут новый стадион. А к 1 сентября будет заменен асфальт на въезде в школу.

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Евгения Уваркина не обошла вниманием и учеников средних классов, которые пришли на производственную практику. Разобравшие красные лейки дети наполняли их водой и поливали клумбы. Похвалив школьников за труд, глава Липецка спросила у Ольги Жбановой о том, выбрали ли дети и их родители какую-нибудь территорию за пределами школы, за которую будут отвечать? Из ответа директора следовало, что исторически за школой закреплен ближайший сквер, который и убирают на субботниках.

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Следующий вопрос мэра поставил директора в тупик:

- А какую ценность для школы, для учеников, для их родителей эта территория несет?

Спасать ситуация взялась председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова:

- В августе на педсоветах, на встречах с родительской общественностью мы решим, какие городские территории можно закрепить за школами.

Евгения Уваркина тут же попросила чиновников не педалировать процесс установления шефства над общественными пространствами Липецка. Пусть школьники и родители сами решат, за порядком на каких объектах они будут следить. Пусть все будет по желанию. 

- Мы подхватили инициативу школ и родительской общественности заботы о тех территориях, какие важны самим детям. Это могут быть скверы, аллеи, дорожки в школу. Так мы научим детей быть не равнодушными к происходящему. Эта программа направлена на правильное отношение подрастающего поколения к своему и чужому труду, бережного отношения к природе. Школам и родительской общественности самим решать, с какой периодичностью убирать подшефные территории. Мы хотим внедрить эту практику во все школы. В свою очередь, городская администрация подхватит такие проекты, позаботится об их дальнейшем благоустройстве, - сказала Евгения Уваркина представителям СМИ.

В качестве примера бережного отношения к окружающему миру мэр Липецка привела поведение болельщиков сборной Японии на ЧМ по футболу в 2018 году, которые после себя убирали свой сектор на стадионе.

- Предлагать, показывать примеры, вовлекать - это наша задача, - сказала глава города.

Вторым объектом, который осмотрела Евгения Уваркина, стал физкультурно-оздоровительный комплекс, который строят забор в забор со школой №46. Это будет клон открытого в День города ФОКа на Опытной станции у 14-й школы. Вот только вместо зала для игровых видов спорта в соседнем с бассейном помещении появится зал для занятий борьбой и иными единоборствами.

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ФОК на улице Титова начали строить в феврале. Тут уже готова чаша 25-метрового бассейна на четыре дорожки, возведены несущие конструкции стен. Подрядчик, Группа компаний «Солидарность», пообещали главе Липецка сдать объект в срок, к 31 декабря. Для городского, областного и федерального бюджетов ФОК обойдется в 164 млн рублей. Евгения Уваркина тут же предложила Светлане Бедровой сделать выход с территории 46-й школы к новому объекту, который на несколько часов в день будет отдан школьникам под занятия физкультурой (днем в ФОКе будут тренироваться воспитанники ДЮСШ, вечером и в выходные тут смогут заниматься спортом жители близлежащих микрорайонов).

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В спортзале 50-летней школы глава Липецка сделала еще одно громкое заявление. Глава региона Игорь Артамонов согласился с инициативой мэрии о необходимости ежегодного комплексного капремонта двух старых городских школ. На каждый такой объект будет выделяться 120-130 миллионов рублей (для примера, на текущий ремонт всех 64-х школ Липецка в год выделяется 100 млн рублей). По сути, при таком капремонте от старой школы останутся только стены и потолки.

- В городе каждый год строят современные новые школы. А в старый районах Липецка школы только ремонтируют, и то никогда такой ремонт не был комплексным. Это не правильно: дети должны иметь равный доступ к качественной образовательной среде. В следующем году такой капремонт придет в эту 46-ю школу и в какую-то еще. Мы уже сейчас начинаем работу над проектно-сметной документацией. В начале нового учебного года мы вместе с родителями и детьми сфантазируем то, какой они хотят видеть обновленную школу. В феврале мы выйдем на заключение контрактов. Работы в школах начнутся в мае, чтобы успеть их закончить к 1 сентября, - сказала Евгения Уваркина.

Говоря о новом ФОКе при 46-й школе, глава Липецка обратилась к опыту московского общеобразовательного учреждения «Центр спорта и образования «Самбо-70». Евгения Уваркина заявила, что желает видеть в этой школе, а потом и в других, помимо «мам», классных руководителей, еще и «пап» - спортивных тренеров.
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#Евгения Уваркина #дети #школа
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Комментарии (36)

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Житель

2 минуты назад
А родители то при чем? Мы все налоги платим!
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РВС

6 минут назад
Не пора ли мэру начать с себя? Весь город раскупорили своими « деяниями»… а как дела на ул. Зегеля? А по. Заводская? А мемориал павшим на Соколе?!!! А где школа в м-не Звёздный? Одна школа 14 …
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Лысый остров

6 минут назад
Надо инфраструктурой заниматься. Тем, чем живет город, что ему стратегически необходимо. Почему мэру интересны только парки, скверы и так далее?
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Зоя

10 минут назад
ГостьЯ, что Вы раскудахтались! Не учителей заставляют, а родителей следить за территорией, а учителя давно уже ничему не учат, только лавры за 100 бальников получают, хотя спасибо надо говорить репетирорам , детям и их родителям, кто на что учился, пусть хоть трудом физическим отрабатывают свтю зарплату
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Лукерья

10 минут назад
Раньше суточники этим занимались ?
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Отчет о работе партии ЕР все заметили ?

12 минут назад
Образование вне политики , не так ли ?
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Берия

14 минут назад
Вы детям дайте достойное образование
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Неравнодушная

15 минут назад
Липчанин, согласна полностью! Привыкли чужими руками жар загребать! На соколе как была разруха,так и поныне бардак! Что же уваркина не контролирует работу до конца,а то прибежали,повозмущались и все!Начатое надо доводить до логического завершения,а то планов гормадье,за все хватается,а толку НОЛЬ!!!
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Инквизитор

17 минут назад
Да уж, если департамент благоустройства, МУП зеленхоз, МУП по уборке города не могут справится , что дальше , где деньги бюджетные!?
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322 млн.руб у депутатши !

18 минут назад
Справедливость, да !
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