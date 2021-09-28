Полицейские задержали хулигана, бившего окна стадиона «Динамо»

26 сентября около полуночи в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Липецку поступило сообщение о том, что на территории спортивного комплекса «Динамо» находится мужчина, который ведет себя неадекватно, дебоширит, пытается разбить стеклянные витрины. Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с коллегами из вневедомственной охраны задержали хулигана.



«Задержанный – ранее судимым и неоднократно привлекавшийся к административной ответственности 41-летний житель Липецка. Мужчина был пьян . В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство он подвергнут административному задержанию. Мужчине грозит штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Свой поступок задержаный объяснил хулиганскими побуждениями», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Кроме того, полицейские дадут правовую оценку действиям липчанина в части повреждения (уничтожения) чужого имущества. В полицию поступило заявление от владельца поврежденного имущества.



