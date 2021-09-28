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Полицейские задержали хулигана, бившего окна стадиона «Динамо»
26 сентября около полуночи в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Липецку поступило сообщение о том, что на территории спортивного комплекса «Динамо» находится мужчина, который ведет себя неадекватно, дебоширит, пытается разбить стеклянные витрины. Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с коллегами из вневедомственной охраны задержали хулигана.
Кроме того, полицейские дадут правовую оценку действиям липчанина в части повреждения (уничтожения) чужого имущества. В полицию поступило заявление от владельца поврежденного имущества.
Владимир