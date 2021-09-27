56 минут назад
Тарифы в ЖКХ хотят сделать экономически обоснованными
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ.
Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных — то есть их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ, пояснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. При этом для социально незащищенных категорий граждан подорожание будет компенсировано, пояснил он. Источник «Известий», близкий к правительству, подтвердил эту информацию.
«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.
Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации, считает председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. Платежи для населения нужно поднимать постепенно, сказала она. В первую очередь это касается тепло-, водоснабжения и канализации, на электричество в России действуют более обоснованные тарифы, добавила эксперт.