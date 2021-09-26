Происшествия

сегодня, 13:46

На улице Петра Смородина спасатели вырезали водителя из разбитого о дерево автомобиля

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#авария #ДТП
На улице Петра Смородина спасатели вырезали водителя из разбитого о дерево автомобиля

23-летний водитель госпитализирован. 

Ночью 26 сентября спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка деблокировали из салона «десятки» 23-летнего водителя, автомобиль которого врезался в дерево на улице Петра Смородина. Водитель автомобиля госпитализирован.

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«При каких обстоятельствах на практически второстепенной и в такое время суток, видимо, пустой дороге произошло ДТП, разбирается полиция. По словам руководителя дежурной смены спасателей Александра Сокольских, чтобы извлечь парня из искорёженного автомобиля, спасатели использовали гидравлическое оборудование. По счастью, пассажиров в «десятке» не было», - сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка.. 

По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, за прошедшие сутки на дорогах города произошло четыре ДТП с пострадавшими. Из них в двух случаях произошло столкновение машин, ещё в двух – на улицах Гагарина и Петра Смородина – столкновение автомобилей с препятствием (ограждением и деревом). 

Фото пресс-службы управления по делами ГО и ЧС.
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#авария #ДТП

Комментарии (13)

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dimuhan

3 минуты назад
Судя по фото шины на колесах не очень(
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невероятные факты

7 минут назад
как же они без мозгов доживают до 21 года?
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-

24 минуты назад
Озеленения и так не хватает на заводские выбросы, а тут ещё эти
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Автомобилист

34 минуты назад
SS, когда ковыряются в телефоне, обычно скорость сбрасывают. Раз его так намотало, наверняка летел. И на мокрой дороге не справился с управлением.
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свобода слова

39 минут назад
ЭТО Да, девушки постоянно тыкают пальчик в телефон и при том напялив себе темные очки в пасмурную погоду, и как правило на очень крутых тачках
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Коммунист

39 минут назад
SS, хипстер без Тик-Тока не хипстер..
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Вика

43 минуты назад
Очередной сверхразум, случайно не угробил никого! Давайте, напишите, что в комментариях завистники собрались, у которых нет машин!
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SS

46 минут назад
Скорее всего опять телефон. В 50% случаев молодые люди ковыряется за рулём в телефонах. Посмотрите на дороги, особенно девушки.
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Увася

53 минуты назад
Жаль бедное дерево.
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ЮВП

сегодня, 14:10
Зачем вытаскивали ? Что-бы через неделю он людей калечил?
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