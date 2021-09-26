На улице Петра Смородина спасатели вырезали водителя из разбитого о дерево автомобиля

23-летний водитель госпитализирован.

Ночью 26 сентября спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка деблокировали из салона «десятки» 23-летнего водителя, автомобиль которого врезался в дерево на улице Петра Смородина. Водитель автомобиля госпитализирован.«При каких обстоятельствах на практически второстепенной и в такое время суток, видимо, пустой дороге произошло ДТП, разбирается полиция. По словам руководителя дежурной смены спасателей Александра Сокольских, чтобы извлечь парня из искорёженного автомобиля, спасатели использовали гидравлическое оборудование. По счастью, пассажиров в «десятке» не было», - сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Липецка..По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, за прошедшие сутки на дорогах города произошло четыре ДТП с пострадавшими. Из них в двух случаях произошло столкновение машин, ещё в двух – на улицах Гагарина и Петра Смородина – столкновение автомобилей с препятствием (ограждением и деревом).