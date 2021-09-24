Сегодня вечером дорожники начнут работы в районе площади Петра Великого

Там предстоит уложить верхний слой покрытия. Также подрядчики заходят на новый объект.

Пока позволяет погода в Липецке продолжают ремонты дорог. Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, сейчас сотрудники муниципального управления благоустройства готовятся к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке улицы Карла Маркса - от Арбитражного суда до кафе «Фауст». Выравнивающий слой там уже уложили.



- К работам приступим после вечернего часа пик – около 21:00, чтобы не затруднять движение транспорта. Если позволит погода, завершить укладку асфальта на этом участке планируем до конца этой недели, - отметил начальник управления благоустройства Алексей Романчукевич.



Вместе с тем сегодня, 24 сентября, рабочие начали фрезерование покрытия на участке улицы Зоологической. Здесь предстоит срезать старое полотно дороги на отрезке от дома №85 по улице Индустриальной до дома №77 по улице Зоологической и уложить два слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний. Ремонт этой улицы - выполнение национальному проекту «Безопасные качественные дороги».



Как известно, всего в этом году в порядок приведут свыше 43 километров автодорог Липецка.