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46 минут назад

Металлургическая смена для школьников началась в Липецке

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#Металлургическая смена
Металлургическая смена для школьников началась в Липецке
Металлургическая смена от НЛМК открылась на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия». Она стала шестой для школьников региона. В этот раз отборочное тестирование прошли 25 старшеклассников. 

Металлургическая смена - профориентационная программа ПАО «НЛМК». Она продлится 12 дней. Все это время участники будут углубленно изучать химию и физику, проводить исследования в лаборатории материаловедения НЛМК, работать с лучшими преподавателями ЛГТУ и МИСиС, а по итогам защитят собственный проект и примут участие в отборочном этапе олимпиады «МИСиС зажигает звезды» с возможностью получить дополнительные баллы при поступлении в ЛГТУ.  
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#Металлургическая смена

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