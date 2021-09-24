Металлургическая смена для школьников началась в Липецке

Металлургическая смена от НЛМК открылась на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия». Она стала шестой для школьников региона. В этот раз отборочное тестирование прошли 25 старшеклассников.



Металлургическая смена - профориентационная программа ПАО «НЛМК». Она продлится 12 дней. Все это время участники будут углубленно изучать химию и физику, проводить исследования в лаборатории материаловедения НЛМК, работать с лучшими преподавателями ЛГТУ и МИСиС, а по итогам защитят собственный проект и примут участие в отборочном этапе олимпиады «МИСиС зажигает звезды» с возможностью получить дополнительные баллы при поступлении в ЛГТУ.

