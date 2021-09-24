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47 минут назад
Для депутатов Госдумы закупили 450 смартфонов за 4,3 млн рублей
Госдума закупила 450 смартфонов китайской фирмы Realme.
Госдума закупила 450 смартфонов китайской фирмы Realme. Причем их число совпадает с количеством мандатов — по всей видимости, предполагается, что аппаратами должны пользоваться депутаты восьмого созыва. Стоимость контракта составляет 4,3 миллиона рублей, по 9,5 тысячи рублей за смартфон, - сообщает РБК со ссылкой на материалы госзакупок.
Из материалов госзакупки следует, что смартфоны должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях сотовой связи четвертого поколения (4G). Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти — не менее 64 Гб, процессор должен быть восьмиядерным. Также смартфон должен поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев. Гаджеты должны поставить до 31 декабря 2021 года. Исполнить контракт должен победитель тендера ООО "Московский центр продаж".
Кстати говоря, 5 лет назад Госдума закупила 500 смартфонов Alcatel за 2,6 миллиона рублей.
Закупка китайских аппаратов объясняется тем, что сравнимых отечественных смартфонов нет, а те, что существуют, используются узкоспециально и госслужащим не подойдут, - отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Из материалов госзакупки следует, что смартфоны должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях сотовой связи четвертого поколения (4G). Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти — не менее 64 Гб, процессор должен быть восьмиядерным. Также смартфон должен поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев. Гаджеты должны поставить до 31 декабря 2021 года. Исполнить контракт должен победитель тендера ООО "Московский центр продаж".
Кстати говоря, 5 лет назад Госдума закупила 500 смартфонов Alcatel за 2,6 миллиона рублей.
Закупка китайских аппаратов объясняется тем, что сравнимых отечественных смартфонов нет, а те, что существуют, используются узкоспециально и госслужащим не подойдут, - отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.