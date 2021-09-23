Происшествия

57 минут назад

58-летний мужчина погиб в огне

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#МЧС #пожар
58-летний мужчина погиб в огне

В селе Верхнее Казачье Задонского района утром 22 сентября при пожаре в частном доме погиб 58-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, очаг пожара находился в одной из комнат дома. Огонь повредил ее отделку на площади в пять квадратных метров. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ночью того же дня в Ельце на улице Ломоносова горела деревянная пристройка. А в селе Бутырки Грязинского района полностью сгорел шестиквартирный жилой дом. 

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- Во время пожара спасены три человека, еще 15 человек из дома эвакуированы. Дом тушили пять отделений пожарной охраны и добровольная пожарная дружина. Причиной пожара могло стать короткое замыкание, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

Всего в регионе за сутки зарегистрировано пять пожаров.
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#МЧС #пожар

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