Доброе утро, Липецк!

Уже среда, 22 сентября. Сегодня погода в городе вряд ли улучшится: кажется, пора смириться с осенью. Липчан просят поделиться красивыми снимками города. Театр завершает прием реквизита. Согреваемся теплыми историями и проверяем свои знания об авиации.

Погода



В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура днем будет от +11 до +13 градусов. В Липецке облачно, небольшие дожди. Температура днем будет от +11 до +13 градусов. День 22 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 1 градус мороза.

Транспорт



Проблемы с оплатой проезда транспортными картами старого образца все еще не исправлены. Поэтому липчанам рекомендуют платить наличными. Сумма платежа зависит от цвета карты.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)



Милые создания



Если вам не хватает общения с природой — добро пожаловать в городские парки. Там встреча с пушистыми юркими красотками, которые совсем не боятся брать угощения, гарантирована почти на 100%.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Требунцова (@trebuntsova_ee)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Прививка на шоппинге



Сегодня мобильные пункты вакцинации работают в трех торговых центрах. Перед прививкой пациента осмотрит терапевт.







Помощь молодежному театру



Театр «Вешалка» готовит постановку «Цена времени». В качестве реквизита труппа планирует использовать очень-очень много книг. Они будут создавать особую атмосферу. Всех, кто желает помочь молодым талантливым ребятам, просят оставлять книги в гардеробе библиотеки на Кузнечной, 2. Сегодня последний день приема книг.



Продвижение бизнеса



22 сентября с 10:00 до 14:00 в центре «Мой бизнес» проведёт бесплатный обучающий семинар «Прибыльный Handmade - от самозанятых до крупных производителей». Его участники обсудят стратегию масштабирования и продвижения для handmade производителей в России и за границей, организацию продаж отечественным и зарубежным клиентам, метод раскатки товара. Также поговорят о том, как общаться с иностранными покупателями и организовать оплату и доставку.



Липецк без фотошопа



Всех липчан приглашают к участию в конкурсе на лучшую фотографию «Архитектура моего города». Фотографии принимаются до 3 октября включительно. Все требования к снимкам, в том числе — запрет на фотошоп, прописаны



Авиация как призвание



В Липецке проходит



Прочь, хандра



Картинка за окном, согласимся, не располагает к солнечному настроению и позитивному началу дня. Настроиться на тепло и добро помогут книги, согревающие душу. Предлагаем вам три «рецепта» от осенней хандры.



Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби» (16+). Эта книга о том, как можно найти радость там, где не ждешь, и как не нужно искать счастье там, где его не будет. По определению. Современная книга о современной женщине, для которой есть, молиться, любить - значит получать удовольствие от жизни.





Фредрик Бакман «Вторая жизнь Уве» (16+). На первый взгляд Уве — самый угрюмый человек на свете. Он, как и многие из нас, полагает, что его окружают преимущественно идиоты — соседи, которые неправильно паркуют свои машины; продавцы в магазине, говорящие на птичьем языке; бюрократы, портящие жизнь нормальным людям. Но у угрюмого ворчливого педанта — большое доброе сердце. История о том, как сильно жизнь одного человека может повлиять на жизни многих других.





Кэтрин Стоккет «Прислуга» (16+). Американский Юг, на дворе 1960-е годы. Скитер только-только закончила университет и возвращается домой, в сонный городок Джексон, где никогда ничего не происходит. Она мечтает стать писательницей, вырваться в большой мир. Но приличной девушке с Юга не пристало тешиться столь глупыми иллюзиями, приличной девушке следует выйти замуж и хлопотать по дому. Мудрая Эйбилин на тридцать лет старше Скитер, она прислуживает в домах белых всю свою жизнь, вынянчила семнадцать детей и давно уже ничего не ждет от жизни, ибо сердце ее разбито после смерти единственного сына.



Проблемы с оплатой проезда транспортными картами старого образца все еще не исправлены. Поэтому липчанам рекомендуют платить наличными. Сумма платежа зависит от цвета карты.Если вам не хватает общения с природой — добро пожаловать в городские парки. Там встреча с пушистыми юркими красотками, которые совсем не боятся брать угощения, гарантирована почти на 100%.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня мобильные пункты вакцинации работают в трех торговых центрах. Перед прививкой пациента осмотрит терапевт.Театр «Вешалка» готовит постановку «Цена времени». В качестве реквизита труппа планирует использовать очень-очень много книг. Они будут создавать особую атмосферу. Всех, кто желает помочь молодым талантливым ребятам, просят оставлять книги в гардеробе библиотеки на Кузнечной, 2. Сегодня последний день приема книг.22 сентября с 10:00 до 14:00 в центре «Мой бизнес» проведёт бесплатный обучающий семинар «Прибыльный Handmade - от самозанятых до крупных производителей». Его участники обсудят стратегию масштабирования и продвижения для handmade производителей в России и за границей, организацию продаж отечественным и зарубежным клиентам, метод раскатки товара. Также поговорят о том, как общаться с иностранными покупателями и организовать оплату и доставку.Всех липчан приглашают к участию в конкурсе на лучшую фотографию «Архитектура моего города». Фотографии принимаются до 3 октября включительно. Все требования к снимкам, в том числе — запрет на фотошоп, прописаны здесь. В Липецке проходит онлайн-викторина памяти генерал-майора авиации, Героя Советского Союза М.В. Водопьянова. Все желающие могут попробовать найти ответы на тематические вопросы и получить ценные призы.Картинка за окном, согласимся, не располагает к солнечному настроению и позитивному началу дня. Настроиться на тепло и добро помогут книги, согревающие душу. Предлагаем вам три «рецепта» от осенней хандры.Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби» (16+). Эта книга о том, как можно найти радость там, где не ждешь, и как не нужно искать счастье там, где его не будет. По определению. Современная книга о современной женщине, для которой есть, молиться, любить - значит получать удовольствие от жизни.Фредрик Бакман «Вторая жизнь Уве» (16+). На первый взгляд Уве — самый угрюмый человек на свете. Он, как и многие из нас, полагает, что его окружают преимущественно идиоты — соседи, которые неправильно паркуют свои машины; продавцы в магазине, говорящие на птичьем языке; бюрократы, портящие жизнь нормальным людям. Но у угрюмого ворчливого педанта — большое доброе сердце. История о том, как сильно жизнь одного человека может повлиять на жизни многих других.Кэтрин Стоккет «Прислуга» (16+). Американский Юг, на дворе 1960-е годы. Скитер только-только закончила университет и возвращается домой, в сонный городок Джексон, где никогда ничего не происходит. Она мечтает стать писательницей, вырваться в большой мир. Но приличной девушке с Юга не пристало тешиться столь глупыми иллюзиями, приличной девушке следует выйти замуж и хлопотать по дому. Мудрая Эйбилин на тридцать лет старше Скитер, она прислуживает в домах белых всю свою жизнь, вынянчила семнадцать детей и давно уже ничего не ждет от жизни, ибо сердце ее разбито после смерти единственного сына.