Происшествия

52 минуты назад

Ещё одну пострадавшую при взрыве газа в посёлке Солидарность выписали из больницы

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#взрыв газа в посёлке Солидарность
Ещё одну пострадавшую при взрыве газа в посёлке Солидарность выписали из больницы

При этом похоронившая после взрыва 11-летнюю дочь женщина снова госпитализирована в медучреждение.

Из Елецкой горбольницы №1 им. Н.А. Семашко выписали 67-летнюю женщину, пострадавшую 11 сентября при взрыве газа в посёлке Солидарность. Об этом GOROD48 рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Илья Королев.

Тем не менее, в травматологическом центре по-прежнему остаются три женщины, пострадавшие при взрыве — 38-летняя, 52-летняя и 67-летняя ельчанки. Причём 38-летняя женщина ранее написала добровольный отказ от медицинской помощи и покинула медучреждение, но после похорон 11-летней дочери снова вернулась на больничную койку.

Состояние пострадавших медики оценивают как удовлетворительное. Но о выписке пока речи не идёт.

- В больнице пострадавшие находятся больше не по нашим показаниям — у людей психологическая травма, кроме того, им пока некуда идти, квартиры разрушены, поэтому мы готовы к нахождению этих пациентов в стенах больницы столько, сколько им самим это будет нужно, - отметил Илья Королёв.

Напомним, в результате взрыва и обрушения в доме в посёлке Солидарность погибли три человека: 50-летняя женщина, 86-летний мужчина и 11-летняя девочка, пять человек были госпитализированы в городскую больницу №1 г. Ельца, один человек от госпитализации отказался. Всего доме зарегистрированы 47 человек. Из здания были эвакуированы 25 человек, которые находились в момент взрыва в квартирах.

СУ СК РФ по Липецкой области в качестве основных версий взрыва рассматривает утечку газа и неисправность газового оборудования.
228
#взрыв газа в посёлке Солидарность

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