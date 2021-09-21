Общество

6 минут назад

По липецкой усадьбе можно прогуляться в VR-режиме

29
#цифровизация
По липецкой усадьбе можно прогуляться в VR-режиме

Рязанку оцифровали студенты.

На сайте музея-усадьбы П.П.Семёнова-Тян-Шанского разместили виртуальную панораму - прогулку по Рязанке. Это стало первым итогом работы студенческой школы цифровизации «VR Рязанка», сообщает администрация музея.

- С 17 по 19 сентября участники школы активно изучали и работали в таких направлениях как дизайн, саунд-дизайн, создание видео и фото контента, а также создание виртуальных туров. Созданные в группах проекты затем были объединены в общий «продукт» - обновленный сайт Музея-усадьбы с панорамой 360°.

За три дня ребята совместно с экспертами и волонтёрами: отсняли 60 гб видеоматериала, написали и озвучили 16 текстов, превратив их в аудиогид, оформили 11 виртуальных точек усадьбы, придумали, нарисовали и загрузили в телеграм стикерпак с Петром Петровичем, - указано в сообщении музея. - В рамках акции Российские дни леса вместе с липецким отделением РГО и ЛГПУ им. Семенова-Тян-Шанского посадили в усадебном парке тянь-шанскую ель.

Планируется продолжить совместную работу по цифровизации музея и скоро представить «VR Рязанку» как целостный проект.
29
#цифровизация

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