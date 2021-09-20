Происшествия

сегодня, 15:24

Мать погибшего в ДТП 15-летнего мальчика ищет пропавшую с места аварии собаку

3 3028
#ДТП #животные
2
Мать погибшего в ДТП 15-летнего мальчика ищет пропавшую с места аварии собаку

Собака очень много значит для семьи — она была любимцем погибшего ребёнка.

Напомним, 12 сентября в 22:20 в Задонском районе на 424-м километре автодороге М-4 «Дон» столкнулись автомобили «BMW-X3» и «Kia K5». 35-летняя женщина, управлявшая «Kia K5», получила тяжелые травмы, её 15-летний сын погиб - подросток умер по пути в больницу. 55-летний житель Становлянского района — водитель «BMW-X3» заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). По версии следствия, водитель «BMW-X3» управлял автомобилем пьяным и выехал на встречную полосу. Кроме того, оказалось, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

- В момент аварии с нами была собака породы Курцхаар по кличке Лео, - сообщает мать погибшего мальчика. - Собака и я остались в живых. Лео находился в шоковом состоянии и очевидцы не смогли его поймать. Лео очень много значит для нас с мужем, он был собачкой моего сына. Мы очень надеемся, что получиться найти Лео за вознаграждение. Если есть хоть какая-то информация пожалуйста не пройдите мимо сообщите по номерам 8 (968) 675-55-51, 8 (995) 502-95-51 (Вероника).

В момент ДТП собака была в красном ошейнике. По неподтвержденной информации, собаку могли отловить и отправить в Москву с проезжающей машиной.

Фото - vk.com

3 3028
#ДТП #животные
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Читатель

58 секунд назад
Глубокие соболезнования семье мальчика
ответить

Древний

42 минуты назад
Умоляю верните собаку! Она им очень нужна!
ответить

Гость

сегодня, 15:52
Люди будьте людьми у семьи страшное горе отдайте собаку или сообщите кто что знает и не какое вознаграждения не берите даже Грех это большой
ответить

Еще в рубрике

Липецкие университеты усиливают меры безопасности и воспитательную работу в связи с событиями в Перм...
#стрельба #университет
Липецкие университеты усиливают меры безопасности и воспитательную работу в связи с событиями в Перм...

6 минут назад

Происшествия
Игорь Артамонов выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Перми
#стрельба #университет
14
Игорь Артамонов выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в Перми

сегодня, 13:54

Происшествия
Липецкий областной суд отменил приговор напавшему на сотрудницу офиса микрозайма
#разбой #покушение на убийство
8
Липецкий областной суд отменил приговор напавшему на сотрудницу офиса микрозайма

сегодня, 13:32

Происшествия
В Липецке на перекрёстке столкнулись две легковушки, одну из них закрутило на дороге
#ДТП
2
В Липецке на перекрёстке столкнулись две легковушки, одну из них закрутило на дороге

сегодня, 12:59

Происшествия
Водитель иномарки протаранил «Мазду» и скрылся с места ДТП
#ДТП
11
Водитель иномарки протаранил «Мазду» и скрылся с места ДТП

сегодня, 12:39

Происшествия
49-летняя женщина зарезала 38-летнего сожителя из-за ревности
#убийство
4
49-летняя женщина зарезала 38-летнего сожителя из-за ревности

сегодня, 12:36

Происшествия