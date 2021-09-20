Мать погибшего в ДТП 15-летнего мальчика ищет пропавшую с места аварии собаку

Собака очень много значит для семьи — она была любимцем погибшего ребёнка.





- В момент аварии с нами была собака породы Курцхаар по кличке Лео, - сообщает мать погибшего мальчика. - Собака и я остались в живых. Лео находился в шоковом состоянии и очевидцы не смогли его поймать. Лео очень много значит для нас с мужем, он был собачкой моего сына. Мы очень надеемся, что получиться найти Лео за вознаграждение. Если есть хоть какая-то информация пожалуйста не пройдите мимо сообщите по номерам 8 (968) 675-55-51, 8 (995) 502-95-51 (Вероника).



В момент ДТП собака была в красном ошейнике. По неподтвержденной информации, собаку могли отловить и отправить в Москву с проезжающей машиной.

Фото - vk.com



Напомним, 12 сентября в 22:20 в Задонском районе на 424-м километре автодороге М-4 «Дон» столкнулись автомобили «BMW-X3» и «Kia K5». 35-летняя женщина, управлявшая «Kia K5», получила тяжелые травмы, её 15-летний сын погиб - подросток умер по пути в больницу. 55-летний житель Становлянского района — водитель «BMW-X3» заключен под стражу . В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). По версии следствия, водитель «BMW-X3» управлял автомобилем пьяным и выехал на встречную полосу. Кроме того, оказалось, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.- В момент аварии с нами была собака породы Курцхаар по кличке Лео, - сообщает мать погибшего мальчика. - Собака и я остались в живых. Лео находился в шоковом состоянии и очевидцы не смогли его поймать. Лео очень много значит для нас с мужем, он был собачкой моего сына. Мы очень надеемся, что получиться найти Лео за вознаграждение. Если есть хоть какая-то информация пожалуйста не пройдите мимо сообщите по номерам 8 (968) 675-55-51, 8 (995) 502-95-51 (Вероника).