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Предполагаемый виновник гибели 15-летнего мальчика арестован

11 1656
#ДТП
2
Предполагаемый виновник гибели 15-летнего мальчика арестован

Езда по встречной полосе попала на запись видеорегистратора.

Напомним, 12 сентября в Задонском районе на 424-м километре автодороге М-4 «Дон» столкнулись «BMW-X3» и «Kia K5». 35-летняя женщина, управлявшая «Kia K5», получила тяжелые травмы, её 15-летний сын погиб - подросток умер по пути в больницу.


Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 55-летний житель Становлянского района — водитель «BMW-X3» заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По версии следствия, водитель ««BMW-X3» был за рулём в состоянии алкогольного опьянения и выехал на полосу встречного движения. Кроме того, оказалось, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Теперь водителю грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
11 1656
#ДТП
2

Комментарии (11)

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Ну хватит

4 минуты назад
Гость, какие 10-12 лет? Максималку в 8 лет дали артисту, а так - пятак, не более
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Чудотворец

6 минут назад
Где там этот чудотворец, защитник автобыдла, со своим "все в Липецке стукачи, а кто замерял скорость, а кто из вас не спешил?"
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Гость

25 минут назад
Как земля только таких носит? Ублюдок конченый! Убил ребёнка, сломал всю жизнь его матери. И за это наше госудорство бедет 10-12 лет кормить и содержать это дерьмо. Простите но язык не поворачивается назвать его человеком. Семье погибшего мальчика глубочайшие соболезнования.
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Коммунист

37 минут назад
Капиталист, или Перри Мейсон, как тебя там? Иди лечись.
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Гость

39 минут назад
Когда будет арестована Фёдорова, виновная в гибели женщины на пешеходном переходе 6 ноября 2019 года, когда свершится правосудие по законам России!
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Дык @

40 минут назад
Вика, 102, а 112 не всю инфу передают. Сам нарывался.
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Капиталист

48 минут назад
Это не суд, а судилище.. ГУЛАГ какой то.. 37 год наступил что ли?
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евген

48 минут назад
Вика, в милицию, куда еще? дура блин
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Коммунист

52 минуты назад
Вика, в 112 я думаю.
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Коммунист

53 минуты назад
А что на это скажет МИРОТВОРЕЦ - озабоченный градацией глаза инспекторов ГИБДД?
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