Происшествия
сегодня, 15:19
Предполагаемый виновник гибели 15-летнего мальчика арестован
Езда по встречной полосе попала на запись видеорегистратора.
Напомним, 12 сентября в Задонском районе на 424-м километре автодороге М-4 «Дон» столкнулись «BMW-X3» и «Kia K5». 35-летняя женщина, управлявшая «Kia K5», получила тяжелые травмы, её 15-летний сын погиб - подросток умер по пути в больницу.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 55-летний житель Становлянского района — водитель «BMW-X3» заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
По версии следствия, водитель ««BMW-X3» был за рулём в состоянии алкогольного опьянения и выехал на полосу встречного движения. Кроме того, оказалось, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Теперь водителю грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, 55-летний житель Становлянского района — водитель «BMW-X3» заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
По версии следствия, водитель ««BMW-X3» был за рулём в состоянии алкогольного опьянения и выехал на полосу встречного движения. Кроме того, оказалось, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Теперь водителю грозит лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Комментарии (11)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Ну хватит
Чудотворец
Гость
Коммунист
Гость
Дык @
Капиталист
евген
Коммунист
Коммунист