Происшествия

сегодня, 15:35

Аварию, в которой погиб 15-летний мальчик, устроил пьяный водитель

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#авария #ДТП
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Аварию, в которой погиб 15-летний мальчик, устроил пьяный водитель

В отношении 55-летнего водителя возбуждено уголовное дело.

Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Становлянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

«По данным следствия, вечером 12 сентября подозреваемый, управляя автомобилем «BMW-X3» в состоянии алкогольного опьянения, на 424 км автодороги М-4 «Дон» на территории Задонского района выехал на встречную полосу и допустил столкновение с двигавшимся автомобилем «Kia K5»,  за рулем которого находилась 35-летняя женщина. Женщина и её 15-летний сын получили тяжелые травмы, подросток скончался при транспортировке в больницу», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Водитель внедорожника также госпитализирован, угрозы его жизни нет. В настоящее время его допрашивает следователь территориального следственного отдела. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела  проводится комплекс следственных действий, назначен ряд судебных экспертиз.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
6 2663
#авария #ДТП
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Комментарии (6)

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Дед

10 минут назад
Сажать как за преднамеренное убийсто
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Что происходит-то...

10 минут назад
@, верно. Дети гибнут... Пьяный за рулем - уже преступник. Уже при первом случае езды в нетрезвом виде надо не штрафовать, а сразу же лишать прав, не доводя до таких трагедий.
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@

40 минут назад
Сел пьяный за руль - все, умышленное убийство без всяких смягчающих обстоятельств! Иначе эти ....... всех детей и нормальных людей передавят! Какое горе родителям!!!!!А эта мразота будет еще и апеляции подавать!
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Яма и дороги

43 минуты назад
Да и на конечной 12 чаплыгинское шоссе тоже молчок ток цветы
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гражданин РФ

сегодня, 16:10
Виновнику - убийце 55- летнему два года поселения условно, да? А про КАТЮХУ КОБЗЕВУ у которой муж мент ваабще забыть,да?
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Ага

сегодня, 15:41
Да ,уж....
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