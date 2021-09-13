Происшествия
сегодня, 15:35
Аварию, в которой погиб 15-летний мальчик, устроил пьяный водитель
В отношении 55-летнего водителя возбуждено уголовное дело.
Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Становлянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).
«По данным следствия, вечером 12 сентября подозреваемый, управляя автомобилем «BMW-X3» в состоянии алкогольного опьянения, на 424 км автодороги М-4 «Дон» на территории Задонского района выехал на встречную полосу и допустил столкновение с двигавшимся автомобилем «Kia K5», за рулем которого находилась 35-летняя женщина. Женщина и её 15-летний сын получили тяжелые травмы, подросток скончался при транспортировке в больницу», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Водитель внедорожника также госпитализирован, угрозы его жизни нет. В настоящее время его допрашивает следователь территориального следственного отдела. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, назначен ряд судебных экспертиз.
Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
«По данным следствия, вечером 12 сентября подозреваемый, управляя автомобилем «BMW-X3» в состоянии алкогольного опьянения, на 424 км автодороги М-4 «Дон» на территории Задонского района выехал на встречную полосу и допустил столкновение с двигавшимся автомобилем «Kia K5», за рулем которого находилась 35-летняя женщина. Женщина и её 15-летний сын получили тяжелые травмы, подросток скончался при транспортировке в больницу», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Водитель внедорожника также госпитализирован, угрозы его жизни нет. В настоящее время его допрашивает следователь территориального следственного отдела. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, назначен ряд судебных экспертиз.
Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Дед
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