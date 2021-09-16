32 минуты назад
Липецкая вечЁрка: грибы-убийцы, включение тепла и космический фонтан
Сегодня, 16 сентября, еще одна липчанка отравилась грибами, в Липецке начался отопительный сезон, и фонтан у «Звездного» заработал официально.
Сегодняшний день оказался «богат» на криминальные события. В морге обнаружили тело липчанина, которого искали целый месяц.
Суд присяжных в Данкове вынес вердикт «виновен» бывшему боксеру, который убил соседа ударом в живот и спрятал его тело в лесу.
Липчанин пожаловался в прокуратуру на то, что его избили в больнице, а потом поместили в психиатрическую больницу на принудительное лечение.
Сегодня похоронили липецкого художника Ивана Мельникова. Его работа известна каждому горожанину — это памятник русским символистам у Комсомольского пруда. Больше известный в народе как «Чебурашка».
Замерзнуть не успеем. В Липецке начался отопительный сезон. Пока для учреждений социальной сферы. В жилые дома тепло начнут подавать с понедельника, 20 сентября. График можно посмотреть здесь. Отопительный сезон в Ельце начинается с 17 сентября.
А накануне, кажется, весь город пришел на площадь к Дворцу спорта «Звездный». Посмотреть на торжественное открытие фонтана ( тестировать его начали еще в конце лета и многие уже видели, как он работает). Вчера было красиво и атмосферно. В темноте, может, и не все заметили, что площадь еще не доделана. GOROD48 сделал видеоотчет о событии.