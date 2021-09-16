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32 минуты назад

Липецкая вечЁрка: грибы-убийцы, включение тепла и космический фонтан

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#вечЁрка
Липецкая вечЁрка: грибы-убийцы, включение тепла и космический фонтан

Сегодня, 16 сентября, еще одна липчанка отравилась грибами, в Липецке начался отопительный сезон, и фонтан у «Звездного» заработал официально.

Погода хоть и портится, но для грибов — самое то. Вот и начали горожане травиться после тихой охоты.

Сегодняшний день оказался «богат» на криминальные события. В морге обнаружили тело липчанина, которого искали целый месяц.

Суд присяжных в Данкове вынес вердикт «виновен» бывшему боксеру, который убил соседа ударом в живот и спрятал его тело в лесу.

Липчанин пожаловался в прокуратуру на то, что его избили в больнице, а потом поместили в психиатрическую больницу на принудительное лечение.

Сегодня похоронили липецкого художника Ивана Мельникова. Его работа известна каждому горожанину — это памятник русским символистам у Комсомольского пруда. Больше известный в народе как «Чебурашка».

Замерзнуть не успеем. В Липецке начался отопительный сезон. Пока для учреждений социальной сферы. В жилые дома тепло начнут подавать с понедельника, 20 сентября. График можно посмотреть здесь. Отопительный  сезон в Ельце начинается с 17 сентября.

А накануне, кажется, весь город пришел на площадь к Дворцу спорта «Звездный». Посмотреть на торжественное открытие фонтана ( тестировать его начали еще в конце лета и многие уже видели, как он работает). Вчера было красиво и атмосферно. В темноте, может, и не все заметили, что площадь еще не доделана. GOROD48 сделал видеоотчет о событии.
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#вечЁрка

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