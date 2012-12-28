Сегодня в Липецке: экскурсии по городу, громкая премьера и визит «звезды» мирового футбола

Представляем главные события 10 и 11 мая.

Музыка выходного дня









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Погода в Липецке опять, словно «не май месяц». 10 мая днём – 10-12 градусов и кратковременные дожди, 11 мая – 13-15 градусов, преимущественно без осадков. Ночью в субботу на воскресенье температура опустится до 1-3 градусов, на почве возможны заморозки, убийственные для природы и растений.











Невесёлую компанию им составят жители частного сектора на улицах 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Вильямса, Восточной, Гражданской, Грибоедова, Демократической, Днепровской, Добролюбова, Донецкой, Дружбы, Западной, К. Либкнехта, Ковалева, Куйбышева, Пархоменко, П. Лумумбы, Производственной, Радищева, Репина, Римского-Корсакова, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Сурикова, Товарищеской, Чернозёмной, Энтузиастов, в переулках Макаренко и Рылеева.











Сегодня есть шанс – медицинские учреждения приоткроют свои двери на один оставшийся праздничный день – 10 мая. Поликлиники будут принимать пациентов по графику субботнего дня, т.е. до 14:00. До этого времени можно будет попробовать и вызвать врача на дом.









МФЦ 8 мая откроются на три часа – с 9:00 до 12:00. На Почте России по-прежнему будут выходные.









10 мая в 14:00 липчан и гостей приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Липецк военный» (12+).

























Эту постановку по сказке Г.Х. Андерсена московский композитор Вера Зайцева написала специально для Липецкого оркестра русских народных инструментов по предложению его главного дирижера и художественного руководителя Василия Моисеенко. Художница Ксения Фёдорова (Помадива) специально к этой премьере создала работы в интересной, уникальной манере. Концерт сопровождают её авторские иллюстрации на большом экране, выполненные женской художественной пастелью в технике «помадизма» (то есть помадой и другой декоративной косметикой).









По произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие», широко известному, благодаря экранизациям.









Гостей тренирует Андрей Канчельскис – двукратный чемпион Англии, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» (в 1991-95 гг.). Сам по себе визит в наш город бывшего подопечного Великого Алекса Фергюсона, партнёры по команде Роя Кина, Эрика Кантоны, Дэвида Бекхэма и других «звезд» - уже событие. Но мы надеемся ещё и на победу «Металлурга» - парни должны прыгнуть выше головы.







