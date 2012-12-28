Спорт
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сегодня, 09:00
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Сегодня в Липецке: экскурсии по городу, громкая премьера и визит «звезды» мирового футбола
Представляем главные события 10 и 11 мая.
Музыка выходного дня
Погода в Липецке опять, словно «не май месяц». 10 мая днём – 10-12 градусов и кратковременные дожди, 11 мая – 13-15 градусов, преимущественно без осадков. Ночью в субботу на воскресенье температура опустится до 1-3 градусов, на почве возможны заморозки, убийственные для природы и растений.
Отключение воды
9 мая вентили в Липецке никому не закручивали, но праздник прошёл, суровые будни вернулись.
В субботу, 10 мая, с 10:00 и до окончания ремонтных работ будут терпеть неудобства настедники победителей по адресам:
- ул. 9 микрорайон, 45;
- ул. Авиационная, 2а, 31;
- ул. Западная, 44;
- ул. Черноземная, 32;
Невесёлую компанию им составят жители частного сектора на улицах 40 лет ВЛКСМ, Авиационной, Аэродромной, Вильямса, Восточной, Гражданской, Грибоедова, Демократической, Днепровской, Добролюбова, Донецкой, Дружбы, Западной, К. Либкнехта, Ковалева, Куйбышева, Пархоменко, П. Лумумбы, Производственной, Радищева, Репина, Римского-Корсакова, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Сурикова, Товарищеской, Чернозёмной, Энтузиастов, в переулках Макаренко и Рылеева.
В воскресенье, 10 мая, элементарные коммунальные услуги не будут доступны жителям:
- ул. Горького, 1;
- ул. Коммунальная, 14, 14а;
- ул. Неделина, 14, 14а, 16, 18, 20;
- ул. Октябрьская, 74;
- ул. Прудная, 2;
- ул. Торговая, 2, 4.
В частном секторе терпеть придётся жителям улиц Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, О. Городовикова, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Солнечной, Ударников, Ю.Смирнова, переулка Узорного.
Хорошо хоть электричество в выходные дни в этот раз решили никому не отключать.
Заболели? Полечитесь
Сегодня есть шанс – медицинские учреждения приоткроют свои двери на один оставшийся праздничный день – 10 мая. Поликлиники будут принимать пациентов по графику субботнего дня, т.е. до 14:00. До этого времени можно будет попробовать и вызвать врача на дом.
С середины субботнего дня доктора идут праздновать дальше, а к вашим услугам остаются скорая помощь, травмпункты, места для оказания неотложной помощи. О них мы писали много раз, в том числе вчера.
Госструктуры
МФЦ 8 мая откроются на три часа – с 9:00 до 12:00. На Почте России по-прежнему будут выходные.
Экскурсия
10 мая в 14:00 липчан и гостей приглашают на пешеходную экскурсию по городу «Липецк военный» (12+).
Расскажут, как наш город пережил Вторую мировую, о героях-земляках и т.д. Сбор рядом у дома на улице Зегеля, 1 рядом с парковкой Христорождественского собора.
Под открытым небом
По-прежнему много мероприятий пройдёт на свежем воздухе в Нижнем парке и парке Победы.
Вот афиши на оба дня.
Мастер-классы
Любителям рукоделия скучать не придётся. 10 мая в 15:00 в Музее современной скульптуры (ул. Студёновская, 39б) состоится мастер-класс «Декорируем глазурью» (6+). Светлана Пастухова научит украшать глиняные поделки.
Фото vk.com/kemoklaster
А 11 мая в 16:00 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов 15/3) состоится урок по росписи магниты на холодильник (12+). Создадим милый гаджет для родного дома своими руками!
Кино
10 мая в 17:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) ждут желающих на киносеанс. Покажут фильм «Солдат и слон». СССР, 1977. Военная драма, комедия. Режиссёр Дмитрий Кесаянц (12+).
Во время ожесточенных боев на территории Германии, в самый разгар штурма одного из особняков, бойцами был обнаружен... слон. Рядовому Арменаку было приказано вывести животное из-под огня. Чего только не пришлось пережить Арменаку, прежде чем он с честью выполнит задание, осознает всю серьезность и гуманность своей миссии. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.
В ролях: Фрунзик Мктрчян, Владимир Пицек, Владислав Рындин.
Кадр из фильма
Премьера в филармонии
Липецкая государственная филармония представляет 11 мая в 12:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) премьеру музыкальной сказки «Дюймовочка» (12+).
Эту постановку по сказке Г.Х. Андерсена московский композитор Вера Зайцева написала специально для Липецкого оркестра русских народных инструментов по предложению его главного дирижера и художественного руководителя Василия Моисеенко. Художница Ксения Фёдорова (Помадива) специально к этой премьере создала работы в интересной, уникальной манере. Концерт сопровождают её авторские иллюстрации на большом экране, выполненные женской художественной пастелью в технике «помадизма» (то есть помадой и другой декоративной косметикой).
В представлении принимают участие Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов, главный дирижер Василий Моисеенко, художественное слово — актриса Липецкого театра драмы им. Л.Н. Толстого Екатерина Кобзарь.
Театр
Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) 10 мая представляет спектакль «Зори» (16+).
По произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие», широко известному, благодаря экранизациям.
11 мая в 18:00 театре отойдут от военной тематики и покажут спектакль «Примадонны» (12+).
По пьесе бродвейского драматурга Кена Людвига. Два молодых безработных актера узнают, что престарелая миллионерша разыскивает потерявшихся в детстве племянниц. Провалившись на гастролях в провинциальном городке, они переодеваются в пестрые женские наряды из театрального гардероба и отправляются на штурм. Вскоре на горизонте появляются две девушки, которым мошенники мечтают объясниться в любви, но одна из них — настоящая племянница миллионерши.
А нам нужна всего одна победа
10 мая в 17:00 на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) липецкий «Металлург» проведёт чуть ли не «матч года». В гости приедет брянское «Динамо», главный фаворит нашей шруппе и претендент на повышение в классе (6+).
Гостей тренирует Андрей Канчельскис – двукратный чемпион Англии, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» (в 1991-95 гг.). Сам по себе визит в наш город бывшего подопечного Великого Алекса Фергюсона, партнёры по команде Роя Кина, Эрика Кантоны, Дэвида Бекхэма и других «звезд» - уже событие. Но мы надеемся ещё и на победу «Металлурга» - парни должны прыгнуть выше головы.
Зажигательная программа перед стадионом, конкурсы и мини-соревнования начнутся за час до игры – в 16:00. Будет увлекательно и интересно!
Дорогие липчане! Продолжаем праздновать и отдыхать, впереди ещё два выходных. С помощью нашей рубрики вы легко сможете на выходных подобрать себе занятие по душе. А с помощью GOROD48 и на отдыхе будете оставаться в курсе всех событий. Достаточно время от времени наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем и в выходные дни, поэтому с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва общения с семьёй и близкими. Ждём вас снова и снова.
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