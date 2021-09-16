Тепло в жилые дома Липецка начнут подавать 20 сентября

В городе начался отопительный сезон.

Глава Липецка Евгения Уваркина 15 сентября подписала сразу два постановления о начале отопительного сезона, одно касается учреждений социальной сферы, другое – многоквартирных домов.



- Документы подписаны на основании прогноза синоптиков, согласно которому в ближайшие дни в Липецке ожидается серьёзное похолодание, среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов тепла, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Согласно постановлению, для обеспечения на объектах социальной сферы температурного режима в соответствии с санитарными нормами руководителям учреждений образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, социального обслуживания с 16 сентября разрешено производить включение систем отопления по согласованию с энергоснабжающими организациями.



АО «Липецкая городская энергетическая компания» и филиалу ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» рекомендовано обеспечить подачу тепловой энергии этим группам потребителей.



Жилые дома и другие объекты к отоплению начнут подключать с понедельника, 20 сентября. Подавать тепло энергетики будут в соответствии с графиком в течение пяти дней.



Ресурсоснабжающим организациям рекомендовано установить зимний гидравлический режим работы источников тепла и тепловых сетей. Руководителям товариществ собственников жилья, управляющих организаций, лицам, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, обеспечить прием тепла и включения систем отопления сетей.



В прошлом году отопительный сезон в Липецке начался 19 октября, завершился – 13 апреля.

