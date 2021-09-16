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Тепло в жилые дома Липецка начнут подавать 20 сентября

9 962
#отопительный сезон
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Тепло в жилые дома Липецка начнут подавать 20 сентября

В городе начался отопительный сезон.

Глава Липецка Евгения Уваркина 15 сентября подписала сразу два постановления о начале отопительного сезона, одно касается учреждений социальной сферы, другое – многоквартирных домов.

- Документы подписаны на основании прогноза синоптиков, согласно которому в ближайшие дни в Липецке ожидается серьёзное похолодание, среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов тепла, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Согласно постановлению, для обеспечения на объектах социальной сферы температурного режима в соответствии с санитарными нормами руководителям учреждений образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, социального обслуживания с 16 сентября разрешено производить включение систем отопления по согласованию с энергоснабжающими организациями.

АО «Липецкая городская энергетическая компания» и филиалу ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» рекомендовано обеспечить подачу тепловой энергии этим группам потребителей.

Жилые дома и другие объекты к отоплению начнут подключать с понедельника, 20 сентября. Подавать тепло энергетики будут в соответствии с графиком в течение пяти дней.

Ресурсоснабжающим организациям рекомендовано установить зимний гидравлический режим работы источников тепла и тепловых сетей. Руководителям товариществ собственников жилья, управляющих организаций, лицам, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, обеспечить прием тепла и включения систем отопления сетей.

В прошлом году отопительный сезон в Липецке начался 19 октября, завершился – 13 апреля.
9 962
#отопительный сезон
1

Комментарии (9)

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Пердимонокль

10 минут назад
За то у нас теперь есть фонтан"как в ДубаЭ")
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Лариса

36 минут назад
А на Депутатской 61 лежат трубы открытые.в июне раскопки сделали
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Иван

40 минут назад
Включите отопление на избирательных участках! Электорат должен в тепле выбирать своих сладеньких депутатов
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Пессимист

41 минуту назад
Зима у нас теперь в Липецке (читай оплата за отопление) будет с 01 сентября по 01 мая. С перерывами в январе на ремонт порывов теплотрассы
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Что хотят то и творят

44 минуты назад
Раньше за пол октября брали как за целый месяц, теперь за 10 дней сентября по полной обдерут.
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Ё моё

44 минуты назад
Да не может такого быть. Всегда чего то выжидали, а тут хоп и сослались на прогноз погоды. Я даже и не верю такому чуду. Что ж в этом году даже и сопли не поморозим что ли? Это, конечно, хорошо, но платить за весь месяц что то не очень то хочется
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Беспредел

46 минут назад
Похолодание только на несколько дней, по нормам не менее пяти дней должна быть температура ниже. Торопятся а то потеплеет включить не успеют.
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Начало стрижки балла.

57 минут назад
Можно как-то регулировать подачу тепла, если не приспособлен ОДПУ к современным стандартам? И не довить на всю катушку, хотя-бы в дневные часы температура воды была бы поменьше а в вечернее время по сильнее. Ведь властям до этого нет дела у них у каждого зарплаты позволяют а здесь каждая копейка на счету.
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Инквизитор

сегодня, 07:41
Что, деньги нужны? Соскучилась? А денег у народа нет, всё уже выгребли своими поборами!!!!
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