Происшествия
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30 минут назад
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На улице Ильича нашли мертвого мужчину
Причины его смерти установят судебные медики в ходе доследственной проверки, организованной силовиками.
В помещении был обнаружен мертвый 50-летний мужчина без видимых признаков насильственной смерти. Он жил один и некоторое время назад исчез из поля зрения соседей и перестал выходить на связь.
Причины его смерти установят судебные медики в ходе доследственной проверки, организованной правоохранительными органами.
фото: 2GIS
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