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442
30 минут назад
1

На улице Ильича нашли мертвого мужчину

Причины его смерти установят судебные медики в ходе доследственной проверки, организованной силовиками.

Вчера полицейские с помощью сотрудников спасательного отряда управления ГО и ЧС мэрии вскрыли дверь квартиры на улице Ильича, 12а: накануне жители этого дома пожаловались на исходящий из нее смрадный запах.

В помещении был обнаружен мертвый 50-летний мужчина без видимых признаков насильственной смерти. Он жил один и некоторое время назад исчез из поля зрения соседей и перестал выходить на связь.

Причины его смерти установят судебные медики в ходе доследственной проверки, организованной правоохранительными органами.
фото: 2GIS 
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Комментарии (1)

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Татьяна
13 минут назад
Боюсь смерти очень сильно и не могу принять, что все мы умрем.
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