На улице Ильича нашли мертвого мужчину

Причины его смерти установят судебные медики в ходе доследственной проверки, организованной силовиками.

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Вчера полицейские с помощью сотрудников спасательного отряда управления ГО и ЧС мэрии вскрыли дверь квартиры на улице Ильича, 12а: накануне жители этого дома пожаловались на исходящий из нее смрадный запах.В помещении был обнаружен мертвый 50-летний мужчина без видимых признаков насильственной смерти. Он жил один и некоторое время назад исчез из поля зрения соседей и перестал выходить на связь.Причины его смерти установят судебные медики в ходе доследственной проверки, организованной правоохранительными органами.