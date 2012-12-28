МЧС предупредило о ночных заморозках

Ночью и утром ожидается до —2.

ГУ МЧС России по Липецкой области распространило экстренное сообщение: «11 и 12 мая ночью и утром на территории Липецкой области ожидается опасное агрометеорологическое явление погоды — заморозки до минус 2 градусов».