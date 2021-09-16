«Два медбрата били меня по почкам и печени. Стали скручивать и душить»

Липчанин утверждает, что его избили сотрудники больницы и насильно без причин поместили на принудительное лечение в психиатрический диспансер.

В прокуратуру Липецкой области поступило обращение Александра Б. Мужчина просит провести проверку работы регионального управления здравоохранения и наказать медиков. На жалобу Александра толкнули события, произошедшие с ним во время лечения в ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница». Липчанин утверждает, что его избили сотрудники больницы и насильно без причин поместили на принудительное лечение в психиатрический диспансер, чтобы скрыть свое преступление.



Александр с 12 по 23 июля лежал в больнице с аллергической крапивницей. Ночью 23 июня он решил самостоятельно провести терапию ног. С этого все и началось.



- Я поставил стул в душевой кабине в пять часов утра, чтобы не ходить в палату. Поставил рядом с трапом для отвода лишней воды. Находясь в душевой кабине, я положил свои полотенца на сливной трап, чтобы вода не сразу уходила, чтобы ноги были в тёплой воде. Вдруг открывается резко дверь в мою палату, и ко мне в душевую кабину с криком забегает уборщица и говорит, что я залил всю палату и всех затопил, однако, никаких следов залития не было. Затем прибежала медицинская сестра. Я уже хотел встать со стула и выйти, но не успел. Женщины спровоцировали моё падение. Я упал со стула правым боком на унитаз, головой об стену, ноги попали под железный поддон душа. На голове сразу образовалась шишка значительных размеров. Ноги были поцарапаны. Меня затащили, и я сел на свою кровать. После медсестра резко убежала, посмотрев на гематому на боем боку, и больше я её не видел. В итоге они решили пригласить мне психиатра, но вместо него пришла медсестра из психиатрической лечебницы. Она меня осмотрела. Затем пришли два медбрата и стали меня сильно бить по почкам и печени в правый бок. Стали скручивать и душить. Одели наручники, вывели в трусах на улицу, уложили вниз на деревянную скамью на наручники и так и повезли. Я им говорил, что больно, переставьте наручники, но они не стали этого делать. Я не сопротивлялся им, а они всё равно продолжали бить.



Далее без моего согласия меня поместили в ГУЗ «Липецкая областная психоневрологическая больница», установив, что у меня якобы имеется маниакально-бредовый синдром с дезориентацией поведения на соматически неблагоприятной почве. В психоневрологической больнице я пробыл с 23 июля по 5 августа, согласие на помещение меня в данное медицинское учреждение я не давал. Первые два дня я лежал привязанным к кровати за руки и ноги, - сообщил Александр. - Кроме того, заключения врачей о моем психическом состоянии я не получал и не был ознакомлен с постановлением суда об удовлетворении заявления представителя медицинского учреждения о моей госпитализации. Считаю, что действия медицинских учреждений были направлены на сокрытие физических травм, которые нанесли мне сотрудники учреждений. Исходя из того факта, что я не был подвергнут обязательному освидетельствованию в течение 48 часов комиссией врачей-психиатров психиатрического учреждения, которая принимает решение об обоснованности госпитализации, меня необоснованно подвергали лечению сильнодействующими психотропными лекарствами, что негативно сказалось на моем здоровье.



Липчанин считает, что действия медиков грубым образом нарушили его конституционные и гражданские права. С жалобой Александра уже работают полицейские и прокуроры.



- Обращение направлено прокуратурой области по территориальности в Грязинскую межрайонную прокуратуру. Жалоба в части доводов о побоях направлена в полицию, а для проверки законности в действиях лечебных учреждений - в уполномоченный орган контроля, управление здравоохранения. Ход проверки взят на контроль, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, было принято заявление об избиении пациента больницы. Проверку проводит отдел полиции №4.



А вот в областной больнице комментировать жалобу своего пациента отказалась, сославшись на врачебную тайну.