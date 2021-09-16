Происшествия

12 минут назад

Тело пропавшего липчанина почти месяц лежало в морге

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#без вести пропавшие
Тело пропавшего липчанина почти месяц лежало в морге

Его смогли опознать только со второй попытки.

Тело пропавшего в августе этого года 58-лентнего липчанина найдено в морге.

Как стало известно GOROD48, труп мужчины привезли в морг  18 августа. Его состояние  было таким, что родственники не смогли опознать мужчину с первого раза. 

В пресс-службе СУ СК России по Липецкой области сообщили, что смерть мужчины не носит криминального характера.
1 430
#без вести пропавшие

Комментарии (1)

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Ангела

5 минут назад
" не носит криминальго характера". А кто привез труп в морг? Откуда? Почему родственники не узнали? Ничего не понятно.
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