Тело пропавшего липчанина почти месяц лежало в морге

Его смогли опознать только со второй попытки.



Тело пропавшего в августе этого года 58-лентнего липчанина найдено в морге.



Как стало известно GOROD48, труп мужчины привезли в морг 18 августа. Его состояние было таким, что родственники не смогли опознать мужчину с первого раза.



В пресс-службе СУ СК России по Липецкой области сообщили, что смерть мужчины не носит криминального характера.

