Культура

сегодня, 13:36

Умер автор липецкого «чебурашки»

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#художник #памятник
Умер автор липецкого «чебурашки»

Сегодня автора памятника русским символистам похоронили.

Сегодня на Новосселском кладбище похоронили известного липецкого художника Ивана Мельникова. Он скончался в возрасте 74 лет от сердечной недостаточности.

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Фото - cttnov.ru

Иван Мельников - художник монументального и живописного искусства, лауреат премии им. И. Репина, член Союза художников России, педагог — его педагогический стаж более 35 лет, в последнее время он преподавал в студии «Юный художник» центра технического творчества «Новолипецкий».

Работы Ивана Мельникова украшают улицы, площади и здания нашего города. Он работал над витражами в металлургическом колледже и кинотеатре «Октябрь».

Иван Мельников - победитель городского конкурса «Лидер дополнительного образования» в 2017 году, был награжден почётными грамотами департамента образования и управления образования
и науки Липецкой области, обладатель приза родительских симпатий городского профессионального конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Пожалуй, самая известная его работа — это памятник русским символистам, арт-объект у Комсомольского пруда.

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Иван Мельников — автор композиции и в середине 80-х выиграл конкурс среди чуть ли не сотни проектов памятника на площади Революции. В народе эту инсталляцию называют «чебурашкой» и памятником внеземным цивилизациям.

Скульптурную композицию художник Ивана Мельникова делал в соавторстве с архитектором Людмилой Павловой. «Чебурашку» установили на площади в 1987 году.

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#художник #памятник

Комментарии (3)

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вова

20 минут назад
А ещё там было кафе "РОДНИЧОК" а в нём пельмени по 35 копеек за порцию и мороженое по 27 копеек, и коктейль молочный по 11 копеек! А от чебурашки НИКАКОЙ пользы!
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Липчанка

35 минут назад
Хороший был гастроном, и продуты в нем были хорошие. Сейчас таких в магазинах нет. Сама в нем была и делала покупки.
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Алебастер

сегодня, 13:46
На этом месте был гастроном. Его снесли чтобы памятник инопланетянам установить? Умом россию не понять...
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