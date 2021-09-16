Культура
сегодня, 13:36
Умер автор липецкого «чебурашки»
Сегодня автора памятника русским символистам похоронили.
Сегодня на Новосселском кладбище похоронили известного липецкого художника Ивана Мельникова. Он скончался в возрасте 74 лет от сердечной недостаточности.
Фото - cttnov.ru
Работы Ивана Мельникова украшают улицы, площади и здания нашего города. Он работал над витражами в металлургическом колледже и кинотеатре «Октябрь».
Иван Мельников - победитель городского конкурса «Лидер дополнительного образования» в 2017 году, был награжден почётными грамотами департамента образования и управления образованияи науки Липецкой области, обладатель приза родительских симпатий городского профессионального конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».
Пожалуй, самая известная его работа — это памятник русским символистам, арт-объект у Комсомольского пруда.
Иван Мельников — автор композиции и в середине 80-х выиграл конкурс среди чуть ли не сотни проектов памятника на площади Революции. В народе эту инсталляцию называют «чебурашкой» и памятником внеземным цивилизациям.
Скульптурную композицию художник Ивана Мельникова делал в соавторстве с архитектором Людмилой Павловой. «Чебурашку» установили на площади в 1987 году.
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