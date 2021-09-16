Умер автор липецкого «чебурашки»

Сегодня автора памятника русским символистам похоронили.

Сегодня на Новосселском кладбище похоронили известного липецкого художника Ивана Мельникова. Он скончался в возрасте 74 лет от сердечной недостаточности.















Работы Ивана Мельникова украшают улицы, площади и здания нашего города. Он работал над витражами в металлургическом колледже и кинотеатре «Октябрь».





Иван Мельников - победитель городского конкурса «Лидер дополнительного образования» в 2017 году, был награжден почётными грамотами департамента образования и управления образования

Пожалуй, самая известная его работа — это памятник русским символистам, арт-объект у Комсомольского пруда.















Иван Мельников — автор композиции и в середине 80-х выиграл конкурс среди чуть ли не сотни проектов памятника на площади Революции. В народе эту инсталляцию называют «чебурашкой» и памятником внеземным цивилизациям.







Скульптурную композицию художник Ивана Мельникова делал в соавторстве с архитектором Людмилой Павловой. «Чебурашку» установили на площади в 1987 году.

Иван Мельников - художник монументального и живописного искусства, лауреат премии им. И. Репина, член Союза художников России, педагог — его педагогический стаж более 35 лет, в последнее время он преподавал в студии «Юный художник» центра технического творчества «Новолипецкий».и науки Липецкой области, обладатель приза родительских симпатий городского профессионального конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».