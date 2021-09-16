Здоровье
41 минуту назад
28-летняя липчанка отравилась грибами
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Жареными грибами её угостили.
Как сообщили GOROD48 в отделении токсикологии Липецкой областной клинической больницы, вчера туда поступила 28-летняя липчанка, которая отравилась неизвестными грибами.
Жареными грибами женщину угостили, поэтому названия их липчанка не знает. Ела опасное угощение женщина 14 сентября, а на следующий день,15 сентября почувствовала себя плохо.
Женщина госпитализирована, её состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
Это уже второй случай отравления грибами в этом году. 12 сентября токсикологию с отравлением грибами поступила 41-летняя липчанка - грибами её тоже угостили.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать меры предосторожности. Основных правил не так много.
Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах. Собирайте грибы в плетёные корзины – так они дольше будут свежими.
Собирайте в лесу только те грибы, которые вы хорошо знаете. Никогда не собирайте грибы, которые у основания ножки имеют клубневидное утолщение. Когда вы собираете сыроежки, старайтесь брать их с целой ножкой. Это поможет не спутать их с бледной поганкой. Если вы собираете в лесу шампиньоны, обращайте внимание на цвет пластинок. Пластинки у настоящих шампиньонов быстро розовеют, а затем темнеют. У смертельно ядовитой бледной поганки пластинки всегда белого цвета.
Срезайте каждый гриб с целой ножкой. Никогда не собирайте перезрелые, червивые, дряблые, трухлявые грибы. Не стоит дотрагиваться в лесу к неизвестным грибам, пробовать их на вкус.
Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали.
Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно.
Категорически запрещается использовать для обработки грибов оцинкованную и медную посуду, т.к. при этом образуются окислы данных металлов, обладающие токсическими свойствами, способные привести к острым отравлениям.
Не давайте грибов детям, так как для несформировавшейся печени они являются очень тяжелым пищевым продуктом.
Не употребляйте в пищу грибов при заболеваниях почек, печени, желудочно-кишечного тракта.
Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.
На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов.
Экспертиза призвана определить качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов. Только после проведения экспертизы выдаётся разрешение на реализацию продукции.
Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная. Также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.
Жареными грибами женщину угостили, поэтому названия их липчанка не знает. Ела опасное угощение женщина 14 сентября, а на следующий день,15 сентября почувствовала себя плохо.
Женщина госпитализирована, её состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
Это уже второй случай отравления грибами в этом году. 12 сентября токсикологию с отравлением грибами поступила 41-летняя липчанка - грибами её тоже угостили.
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать меры предосторожности. Основных правил не так много.
Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах. Собирайте грибы в плетёные корзины – так они дольше будут свежими.
Собирайте в лесу только те грибы, которые вы хорошо знаете. Никогда не собирайте грибы, которые у основания ножки имеют клубневидное утолщение. Когда вы собираете сыроежки, старайтесь брать их с целой ножкой. Это поможет не спутать их с бледной поганкой. Если вы собираете в лесу шампиньоны, обращайте внимание на цвет пластинок. Пластинки у настоящих шампиньонов быстро розовеют, а затем темнеют. У смертельно ядовитой бледной поганки пластинки всегда белого цвета.
Срезайте каждый гриб с целой ножкой. Никогда не собирайте перезрелые, червивые, дряблые, трухлявые грибы. Не стоит дотрагиваться в лесу к неизвестным грибам, пробовать их на вкус.
Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали.
Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно.
Категорически запрещается использовать для обработки грибов оцинкованную и медную посуду, т.к. при этом образуются окислы данных металлов, обладающие токсическими свойствами, способные привести к острым отравлениям.
Не давайте грибов детям, так как для несформировавшейся печени они являются очень тяжелым пищевым продуктом.
Не употребляйте в пищу грибов при заболеваниях почек, печени, желудочно-кишечного тракта.
Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.
На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов.
Экспертиза призвана определить качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов. Только после проведения экспертизы выдаётся разрешение на реализацию продукции.
Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная. Также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.
4 681
вова
А раньше всем присудствующим клизму прописыва
Фокс
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