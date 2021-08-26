Общество

сегодня, 20:45

Эксклюзив GOROD48: первый пуск нового фонтана у «Звездного»

17 1538
#фонтан
3
Эксклюзив GOROD48: первый пуск нового фонтана у «Звездного»

Сегодня вечером впервые запустили полную версию шоу, которое способен создавать новый плоскостной фонтан. Специалисты проверили корректность одновременной работы светового и музыкального оборудования в ее сочетании с танцующими струями воды. Первой отработанной композицией стал вальс Арама Хачатуряна из фильма "Маскарад".

Фонтан состоит из 498 форсунок. Каждая отвечает за разные эффекты. Есть устройства, создающие «крылья лебедя» - поднимаясь на поверхность, струи воды будут напоминать веера, наклоняющиеся в разные стороны. Еще один вид – форсунки, создающие туман для проецирования лазерных изображений. Прерывистые струи дополнят визуальные композиции. В центре чаши расположено устройство, которое запускает водную струю на шесть метров в высоту.



«Репертуар» нового фонтана в первое время будет состоять из 14 композиций. Это классика и мировые хиты: «Времена года. Зима» Антонио Вивальди, «The Show must go on» Queen, «Трава у дома» группы «Земляне», «Skyfall» Adele.

Реконструкция площади у ДС «Звездный» началась в марте 2021 года. Обновление общественного пространства обошлось почти в 330 млн рублей. Это средства частных инвесторов и городского бюджета.

Самая затратная часть реконструкции — строительство плоскостного фонтана, который зимой будет использоваться как каток. На фонтан инвестор потратит порядка 160 млн рублей. Новый фонтан будет плоским — его выполнят в плитке, через которую выведут сопла для подачи воды. Благодаря тому, что все каналы и технические отверстия проложили под основанием, вода будет уходить в специальный резервуар, очищаться и снова подаваться в систему.

Новость будет дополняться
17 1538
#фонтан
3

Комментарии (17)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вадим

8 минут назад
А сам звездный крыша течёт, верните хк Липецк в ВХЛ.
ответить

Нептун

9 минут назад
В честь отца-основателя липецкой фонтанной капеллы включите, пожалуйста, в репертуар песню "Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня...".
ответить

Верка Сердючка

16 минут назад
Какая -то сикалка
ответить

Антон

18 минут назад
очень красиво
ответить

Гав.

23 минуты назад
Ул Космонавтов сутки сидим без холодной воды.
ответить

01

48 минут назад
Только сегодня аукцион прошел на уклпдку плитки вокруг фонтана, а она частично уже лежит и завезено ее неплохо
ответить

Ильич

49 минут назад
Ляпота.
ответить

Ждём с нетерпением задачи объекта.

56 минут назад
Благоустройство вокруг фонтана будет длится ещё пару лет. Также работа его будет по великим праздникам или кто то * . Как это с другими фонтаном по городу. Проспект 3й год пошёл а задачи досих пор нет. Да и ещё можно перечислять объекты которые досих пор не зданны.
ответить

...

56 минут назад
привет Михаил! Ты вернулся!
ответить

Мэр

58 минут назад
Интересно, зачем инвестору вкладываться в фонтан? Или шоу платным будет?)
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: машина в раскопе, прощание депутатов и липчанки-миллиардерши
#вечЁрка #раскоп #депутаты
1
Липецкая вечЁрка: машина в раскопе, прощание депутатов и липчанки-миллиардерши

сегодня, 20:21

Общество
Росстат: в Липецкой области на 100 мест в детских садах претендуют 107 дошколят
#детские сады
2
Росстат: в Липецкой области на 100 мест в детских садах претендуют 107 дошколят

сегодня, 16:15

Общество
Больше, чем на десяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек
#отключения
8
Больше, чем на десяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек

сегодня, 16:05

Общество
Четыре предмета липецким школьникам начнут преподавать на иностранных языках
#школа #1 сентября
16
Четыре предмета липецким школьникам начнут преподавать на иностранных языках

сегодня, 16:02

Общество
Купальный сезон в Липецке завершится 1 сентября
#пляж
4
Купальный сезон в Липецке завершится 1 сентября

сегодня, 15:45

Общество
По Липецку средь бела дня бегал кабан
#кабан #животные
42
По Липецку средь бела дня бегал кабан

сегодня, 15:25

Общество