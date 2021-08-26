Эксклюзив GOROD48: первый пуск нового фонтана у «Звездного»

Сегодня вечером впервые запустили полную версию шоу, которое способен создавать новый плоскостной фонтан. Специалисты проверили корректность одновременной работы светового и музыкального оборудования в ее сочетании с танцующими струями воды. Первой отработанной композицией стал вальс Арама Хачатуряна из фильма "Маскарад".

Фонтан состоит из 498 форсунок. Каждая отвечает за разные эффекты. Есть устройства, создающие «крылья лебедя» - поднимаясь на поверхность, струи воды будут напоминать веера, наклоняющиеся в разные стороны. Еще один вид – форсунки, создающие туман для проецирования лазерных изображений. Прерывистые струи дополнят визуальные композиции. В центре чаши расположено устройство, которое запускает водную струю на шесть метров в высоту.«Репертуар» нового фонтана в первое время будет состоять из 14 композиций. Это классика и мировые хиты: «Времена года. Зима» Антонио Вивальди, «The Show must go on» Queen, «Трава у дома» группы «Земляне», «Skyfall» Adele.Реконструкция площади у ДС «Звездный» началась в марте 2021 года. Обновление общественного пространства обошлось почти в 330 млн рублей. Это средства частных инвесторов и городского бюджета.Самая затратная часть реконструкции — строительство плоскостного фонтана, который зимой будет использоваться как каток. На фонтан инвестор потратит порядка 160 млн рублей. Новый фонтан будет плоским — его выполнят в плитке, через которую выведут сопла для подачи воды. Благодаря тому, что все каналы и технические отверстия проложили под основанием, вода будет уходить в специальный резервуар, очищаться и снова подаваться в систему.