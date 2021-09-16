Бывший боксер убил соседа ударом в живот и спрятал его тело в лесу

Собранные Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему местному жителю, виновному в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 11 декабря 2020 года в селе Новоникольское Данковского района мужчина выпивал в своем доме с 39-летним соседом. Собутыльники поссорились, и хозяин дома избил гостя, причинив ему тупую травму живота. От этой травмы сосед подсудимого умер.



«Чтобы скрыть следы преступления фигурант перетащил тело в лесополосу, где оставил в овраге, а личные вещи потерпевшего сжег в печи. Через сутки подсудимый он сообщил знакомой о смерти в его доме соседа в результате злоупотребления алкоголем. При проверке сотрудниками правоохранительных органов сведений о смерти жителя села, фигурант сознался в содеянном», - рассказали в пресс-службе СКР по региону.



На следствии мужчина рассказал, что профессионально занимался боксом, и удары гостю наносил со всей силы за то, что тот не хотел покидать его дом. Свои показания он подтвердил при их проверке следователем на месте преступления, показал место, где спрятал тело и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных.



Присяжные сочли вину мужчины в совершении преступления установленной и доказанной. Единым было мнение и о том, что он заслуживает снисхождения при назначении наказания.



На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд приговорил виновного к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



