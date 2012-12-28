Липецкие школьники написали книгу о героях Великой Отечественной войны

В Липецке вышел сборник литературных работ школьников «Живая нить». Рассказы и стихи ребят посвящены участникам Великой Отечественной войны.



Выпущен сборник творческих работ учащихся школ Липецка «Живая нить». Его экземпляры скоро будут переданы юным авторам: на днях первые 37 экземпляров книги привез в гимназию №69 депутат городского Совета Липецка Михаил Русаков.— Этот проект стал настоящим символом памяти и уважения к подвигу наших предков, которые сражались за свободу и мирное небо над головой, — рассказали в гимназии. — Хотим выразить искреннюю благодарность депутату Липецкого городского Совета по 9 округу Михаилу Русакову за помощь и поддержку в развитии детских инициатив.В сборнике, инициатором создания которого стал восьмиклассник 69-й гимназии Артем Поляков и активисты первичного отделения «Первые 69», собраны истории и поэтические произведения школьников города посвященные их прадедам — участникам Великой Отечественной войны. В проекте ребята стремились создать пространство для обмена опытом и идеями, а также обратить внимание на важность сохранения исторической памяти.— С огромным удовольствием поддержал публикацию второго выпуска уникального социального проекта «Живая нить». Целью этого проекта является не только сохранение памяти о наших героях — участниках Великой Отечественной войны, но и вдохновение молодого поколения на творчество и самовыражение. Это замечательная возможность для молодежи проявить свои творческие таланты и выразить свои мысли о значимых моментах нашей истории, — рассказал Михаил Русаков.