Общество

49 минут назад

«Как в Дубае»: в Липецке открыли фонтан у «Звездного»

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#Дворец спорта «Звездный» #реконструкция
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У Дворца спорта «Звёздный» с выступления липецкой группы «Нестройные» началась церемония открытия плоскостного фонтана и обновлённой площади, выполненной в космической тематике: здесь даже детская горка сделана в форме ракеты, у качелей пасутся космические коровы, беседки выполнены в форме планет, внутри которых как будто «генерируется энергия» -  к планетам можно подключить зарядные устройства для мобильных телефонов. 

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Открывать космическое пространство в Липецк приехал космонавт Сергей Ревин. Он сразу провёл аналогии между названием липецкой площади и Звёздного городка.

Площадь Звёздная обновляется со всех ракурсов — обшивается фасад самого Дворца спорта, обустраиваются входные группы. Часть работы ещё не завершена. Но главный центр притяжения — плоскостной фонтан уже готов. Кстати, то, каким теперь стало это общественное пространство, выбрали сами липчане в ходе народного голосования.

Ещё до официального запуска плоскостного фонтана многие горожане успели оценить тренировочные светомузыкальные и лазерные шоу — практически каждый день по вечерам шли «репетиции», специалисты проверяли корректность одновременной работы светового и музыкального оборудования фонтана, движение струй воды. 

- У нас теперь как в Дубае, - пишут липчане в соцсетях, проводя аналогии со знаменитым на весь мир музыкальным фонтаном, расположенным на территории искусственного озера рядом с башней Бурдж-Халифа.

- Мы сделали хороший, качественный, на уровне мировых стандартов объект, - отметил сегодня губернатор Игорь Артамонов. - В зимний сезон на 4-5 месяцев плоскостной фонтан превратится в каток, здесь будет царить радость и веселье. 

Игорь Артамонов также назвал фонтан одним из самых красивых в России. 

- Площадь у «Звёздного» - знаковое место для липчан,  - отметила глава Липецка Евгения Уваркина. - Сам Дворец спорта построен в 1975 году, а годом позже появился фонтан, который стал излюбленным местом горожан. В 2005-м году фонтан ремонтировали в последний раз. 

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У нового фонтана 498 форсунок. Каждая отвечает за разные эффекты: струи воды могут напоминать веера, создавать туман, пелена которого становится своего рода «экраном» для проецирования лазерных изображений — причём как плоскостных, так и объемных.  

Открывала лазерное шоу фонтана образовательная лекция о композиторе Иоганне Себастьяне Бахе. Кроме того, фонтан сегодня «пританцовывал» вместе с «Казаками России» и балетом Аллы Духовой «Тодес». А в финале церемонии открытия струи воды поднимались вверх под залпы праздничного салюта. 

Вообще, «репертуар» нового фонтана сейчас состоит из 14 композиций. Это классика и хиты рок- и поп-музыки: «Времена года. Зима» Антонио Вивальди, «The Show must go on» Queen, «Трава у дома» группы «Земляне», «Skyfall» Adele и другие.

Кульминацией праздника стало выступление у «Звёздного» группы «7Б». Она прославилась хитами «Молодые ветра», «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна», «Летим с войны» и в этом году отмечает 20-летие с выхода дебютного альбома. Но в последнее время на своей странице «ВКонтакте» неоднократные участники фестиваля «Нашествие», авторы саунд-треков к различным фильмам всё чаще хвастаются концертами с церемоний открытий сухих фонтанов. Например, до Липецка эта же группа открывала сухие музыкальные фонтаны на главной площади Владивостока.

Реконструкция площади у Дворца спорта «Звездный» началась в марте 2021 года. Обновление общественного пространства обошлось почти в 330 миллионов рублей. Это средства частных инвесторов и бюджета — в том числе реконструкция ведётся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Непосредственно строительство плоскостного фонтана обошлось в 160 миллионов рублей.
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#Дворец спорта «Звездный» #реконструкция
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Комментарии (18)

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да уж

2 минуты назад
поражаюсь скудоумию ..... какой Дубай? вы серьезно? в Воронеже в сто раз лучше. помню как Гулевский на петре фонтан открывал и глаголил что это единственный в Еуроппе!!! прекратите писать ерудну.
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Гость

3 минуты назад
Ольга, в Дубай?
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indezit

5 минут назад
Илон Макс сегодня ракеты запустит. Смотрим.
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Sen1987

9 минут назад
Когда бешенные деньги в карман кладут. МОЖНО И ЗАКРЫТЬ ГЛАЗАНА ВСЕ ЗАПРЕТЫ ИЗ-ЗА ЭПИДЕМИИ.
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Ольга

14 минут назад
Кирилл, вы почаще из Липецка выезжайте, еще не то увидите.
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Маша

14 минут назад
Как всегда у нашего руководства - все что начинают до конца не доделывают!
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Ольга

14 минут назад
Не поняла, а с каким праздником поздравили? Сегодня День единства народов Дагестана. С ним?
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Надеюсь

16 минут назад
До выборов не испортится,электропроводка неподвидёт.
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Кирилл

20 минут назад
Потрясающий красоты салют, никогда такого не видел. В сочетании с уникальным светомузыкальным фонтаном смотрелось очень здорово!
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житель

20 минут назад
вы обратную сторону звездного выдели? весь грунт переложили на пустырь. справа от звездного вся сторона раскурочена и невидно ни конца и края ремонта...зато центральную часть мыли аж 5 раз сегодня
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