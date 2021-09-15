«Как в Дубае»: в Липецке открыли фонтан у «Звездного»

У Дворца спорта «Звёздный» с выступления липецкой группы «Нестройные» началась церемония открытия плоскостного фонтана и обновлённой площади, выполненной в космической тематике: здесь даже детская горка сделана в форме ракеты, у качелей пасутся космические коровы, беседки выполнены в форме планет, внутри которых как будто «генерируется энергия» - к планетам можно подключить зарядные устройства для мобильных телефонов.

Открывать космическое пространство в Липецк приехал космонавт Сергей Ревин. Он сразу провёл аналогии между названием липецкой площади и Звёздного городка.Площадь Звёздная обновляется со всех ракурсов — обшивается фасад самого Дворца спорта, обустраиваются входные группы. Часть работы ещё не завершена. Но главный центр притяжения — плоскостной фонтан уже готов. Кстати, то, каким теперь стало это общественное пространство, выбрали сами липчане в ходе народного голосования.Ещё до официального запуска плоскостного фонтана многие горожане успели оценить тренировочные светомузыкальные и лазерные шоу — практически каждый день по вечерам шли «репетиции», специалисты проверяли корректность одновременной работы светового и музыкального оборудования фонтана, движение струй воды.- У нас теперь как в Дубае, - пишут липчане в соцсетях, проводя аналогии со знаменитым на весь мир музыкальным фонтаном, расположенным на территории искусственного озера рядом с башней Бурдж-Халифа.- Мы сделали хороший, качественный, на уровне мировых стандартов объект, - отметил сегодня губернатор Игорь Артамонов. - В зимний сезон на 4-5 месяцев плоскостной фонтан превратится в каток, здесь будет царить радость и веселье.Игорь Артамонов также назвал фонтан одним из самых красивых в России.- Площадь у «Звёздного» - знаковое место для липчан, - отметила глава Липецка Евгения Уваркина. - Сам Дворец спорта построен в 1975 году, а годом позже появился фонтан, который стал излюбленным местом горожан. В 2005-м году фонтан ремонтировали в последний раз.У нового фонтана 498 форсунок. Каждая отвечает за разные эффекты: струи воды могут напоминать веера, создавать туман, пелена которого становится своего рода «экраном» для проецирования лазерных изображений — причём как плоскостных, так и объемных.Открывала лазерное шоу фонтана образовательная лекция о композиторе Иоганне Себастьяне Бахе. Кроме того, фонтан сегодня «пританцовывал» вместе с «Казаками России» и балетом Аллы Духовой «Тодес». А в финале церемонии открытия струи воды поднимались вверх под залпы праздничного салюта.Вообще, «репертуар» нового фонтана сейчас состоит из 14 композиций. Это классика и хиты рок- и поп-музыки: «Времена года. Зима» Антонио Вивальди, «The Show must go on» Queen, «Трава у дома» группы «Земляне», «Skyfall» Adele и другие.Кульминацией праздника стало выступление у «Звёздного» группы «7Б». Она прославилась хитами «Молодые ветра», «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна», «Летим с войны» и в этом году отмечает 20-летие с выхода дебютного альбома. Но в последнее время на своей странице «ВКонтакте» неоднократные участники фестиваля «Нашествие», авторы саунд-треков к различным фильмам всё чаще хвастаются концертами с церемоний открытий сухих фонтанов. Например, до Липецка эта же группа открывала сухие музыкальные фонтаны на главной площади Владивостока.Реконструкция площади у Дворца спорта «Звездный» началась в марте 2021 года. Обновление общественного пространства обошлось почти в 330 миллионов рублей. Это средства частных инвесторов и бюджета — в том числе реконструкция ведётся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Непосредственно строительство плоскостного фонтана обошлось в 160 миллионов рублей.