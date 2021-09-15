Отопительный сезон в Ельце начнётся в пятницу

Первыми тепло получат социальные объекты.

Глава Ельца Евгений Боровских подписал постановление о начале отопительного периода 2021-2022 годов с 17 сентября на объектах социальной сферы и жилищного фонда, сообщает администрация Ельца.



- Со следующей недели грядет похолодание, поэтому мы решили не ждать сильных заморозков и с пятницы начать отопительный сезон, запустив тепло в социально-культурные объекты и жилой сектор, – написал в своем Instagram-аккаунте Евгений Боровских. – Хочу обратить ваше внимание, что 17 числа начнется заполнение труб и запуск котельных. На это уйдет какое-то время. Очень надеюсь, что выходных будет достаточно для этого процесса. Поэтому уже на следующей неделе (вероятнее всего в понедельник-вторник) в ваших домах, на работе, школах, садах и больницах должно стать тепло.



В случае отсутствия подачи отопления или возникновения аварийной ситуации необходимо обратить в единую аварийно-диспетчерскую службу по номеру 112.