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Отопительный сезон в Ельце начнётся в пятницу

13 680
#Отопление
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Отопительный сезон в Ельце начнётся в пятницу

Первыми тепло получат социальные объекты.

Глава Ельца Евгений Боровских подписал постановление о начале отопительного периода 2021-2022 годов с 17 сентября на объектах социальной сферы и жилищного фонда, сообщает администрация Ельца.

- Со следующей недели грядет похолодание, поэтому мы решили не ждать сильных заморозков и с пятницы начать отопительный сезон, запустив тепло в социально-культурные объекты и жилой сектор, – написал в своем Instagram-аккаунте Евгений Боровских. – Хочу обратить ваше внимание, что 17 числа начнется заполнение труб и запуск котельных. На это уйдет какое-то время. Очень надеюсь, что выходных будет достаточно для этого процесса. Поэтому уже на следующей неделе (вероятнее всего в понедельник-вторник) в ваших домах, на работе, школах, садах и больницах должно стать тепло.

В случае отсутствия подачи отопления или возникновения аварийной ситуации необходимо обратить в единую аварийно-диспетчерскую службу по номеру 112.
13 680
#Отопление
1

Комментарии (13)

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Ахахах

8 минут назад
Вероника, окстись, на кл це +20.
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Липчанин

9 минут назад
В Липецке все трубы лежат на асфальте и кругом ямы. У нас на 40 лет Октября яму выроли в июне, трубу заменили а яма так и стоит. Раз в неделю приезжают два мужика кладут 2-3 кирпича и уезжают. Наверно рассчитывают закончит к весне!
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Де-жа-вю

10 минут назад
ув.Горожанка, Вы наверное забыли что платить Вам придётся как при 30-ти градусном морозе на улице. А сейчас всё нормально - дайте своему организму перестроиться после летней жары и всё придёт в норму.
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Хилер

13 минут назад
Хороший вопрос, неужели уже замёрз? Ещё 18+! А потом опять улицу отапливать? Замёрз - смени трусы на треники и включи обогреватель. А в квартирах ещё долго тепло будет
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Настя

14 минут назад
В Липецке тоже включайте!
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Бедный русский язык!

16 минут назад
Горожанка, Большой молодец - это тогда и большое браво и малый бис.
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Вероника

20 минут назад
А Липецк когда?!!!! Чтобы примерзли до 14 октября! Снова включать обогреватели и газовые конфорки?!
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Горожанка

23 минуты назад
Большой молодец глава города Ельца ! В городе Липецке тоже пришла пора подумать о пуске отопления, пусть не на полную мощность, а хотя бы батарея были слегка тёплая.
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Разъясняю

28 минут назад
По нормативам - счёт идёт с 1 по 30 (31) число каждого месяца с октября по апрель. Когда плата по счётчикам, то считают не с первого, а по дням снятия показаний, обычно с 22 по 21, или с 23 по 22 число, например, плата за ноябрь будет считаться с 22 октября по 21 ноября, за декабрь - с 22 ноября по 21 декабря. Если в октябре дали 15 числа, то считается с 15 по 21 октября, с 22 - уже пойдёт за ноябрь. Если дали в сентябре, считается аналогично. Это, повторяю, так по счётчикам (по ОДПУ)
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Всё чётко

34 минуты назад
А где пояснение, пора запомнить - если в Вашем доме оплата отопления идёт по нормативу, (т.е. равными суммами с октября по апрель), то за дополнительные дни сентябрьского отопления вы платить не будете. А если оплата отопления идёт по ОБЩЕДОМОВЫМ счётчикам - тогда за дополнительные сентябрьские дни тоже заплатите, сколько счётчик намотает.
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