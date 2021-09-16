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сегодня, 11:43

«Атмосфера обалденная»: водное шоу в Липецке будут показывать каждые выходные

22 1929
#Дворец спорта "Звездный" #реконструкция
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Сотни липчан пришли на площадь у Дворца спорта «Звездный», посмотреть на открытие фонтана.

Горожане накануне начали подходить на площадь к «Звездному» задолго до официального открытия. Одни шли на детскую площадку, сделанную в космическом стиле. Другие занимали места поближе к фонтану. На разогреве у водного шоу выступила группа «Нестройные». Когда заработал фонтан, подойти к нему уже было невозможно. Вся площадь оказалась занята людьми.

— Раньше здесь не было ничего. А теперь сделали отличную детскую площадку. Очень красиво, масштабно!

— Мне очень понравился салют. Фонтан прекрасен! Круто!

— Атмосфера обалденная. Советуем сюда приходить, общаться! Отдыхать душой!

— Мне понравилось настроение людей. У них счастье, они танцуют, дети бегают возле фонтана. Вот это самое главное! — поделился впечатлениями губернатор Игорь Артамонов.

Ведущие со сцены предложили липчанам, чтобы не теряться и не скучать, встречаться у фонтана. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 в обычном режиме, а по выходным и праздникам с 19:30 до 21:00 показывать водное шоу. Обещают, что зимой фонтан превратится в городской каток.

Старый фонтан на площади у «Звездного» проработал 45 лет.

22 1929
#Дворец спорта "Звездный" #реконструкция
2

Комментарии (22)

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Принцесса

15 минут назад
Молодцы,что пришли! Не забудьте написать новую статистику по коронавирусу, ведь все здоровы,счастливы и довольны властью.
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Мимоходом

24 минуты назад
Хочу водное шоу на Новый год.
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Какой-то

24 минуты назад
антивдвшный фонтан получился. Не искупаешься в нём. Ах,да,Георгич погранец же.
ответить

Гость

26 минут назад
Хочется блевать, а не чем....
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Пердимонокль

28 минут назад
И ещё. Предлагаю дать народное название фонтану. У кого какие варианты? Мой скромный - ДубаИ( с ударением на И)
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Я

30 минут назад
Спасибо нашему новому губернатору за все его усилия во всех сферах. После его назначения, в регионе значительно улучшилось качества жизни.
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Пердимонокль

31 минуту назад
Классный вид свысока. Яркое пятно на фоне темноты. На фоне плохо освещённого города с обшарпанными дворами. На прямо как в ДубаЭ))) И отдельно хотелось бы посочувствовать местным жителям, вынужденным теперь вместо отдыха по выходным, слушать этот плэй лист.
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КузьмичЬ

35 минут назад
Как в дубаях)
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Путешественник

48 минут назад
Совсем обнаглели, хотели же как в Дубае? Получите, распишитесь..
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Плиточник Серёжа с Москвы

55 минут назад
Липчанин, социальная дистанция - это дистанция между бедным и богатым !
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