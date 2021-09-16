Общество
сегодня, 11:43
«Атмосфера обалденная»: водное шоу в Липецке будут показывать каждые выходные
Сотни липчан пришли на площадь у Дворца спорта «Звездный», посмотреть на открытие фонтана.
Горожане накануне начали подходить на площадь к «Звездному» задолго до официального открытия. Одни шли на детскую площадку, сделанную в космическом стиле. Другие занимали места поближе к фонтану. На разогреве у водного шоу выступила группа «Нестройные». Когда заработал фонтан, подойти к нему уже было невозможно. Вся площадь оказалась занята людьми.
— Раньше здесь не было ничего. А теперь сделали отличную детскую площадку. Очень красиво, масштабно!
— Мне очень понравился салют. Фонтан прекрасен! Круто!
— Атмосфера обалденная. Советуем сюда приходить, общаться! Отдыхать душой!
— Мне понравилось настроение людей. У них счастье, они танцуют, дети бегают возле фонтана. Вот это самое главное! — поделился впечатлениями губернатор Игорь Артамонов.
Ведущие со сцены предложили липчанам, чтобы не теряться и не скучать, встречаться у фонтана. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 в обычном режиме, а по выходным и праздникам с 19:30 до 21:00 показывать водное шоу. Обещают, что зимой фонтан превратится в городской каток.
Старый фонтан на площади у «Звездного» проработал 45 лет.
— Раньше здесь не было ничего. А теперь сделали отличную детскую площадку. Очень красиво, масштабно!
— Мне очень понравился салют. Фонтан прекрасен! Круто!
— Атмосфера обалденная. Советуем сюда приходить, общаться! Отдыхать душой!
— Мне понравилось настроение людей. У них счастье, они танцуют, дети бегают возле фонтана. Вот это самое главное! — поделился впечатлениями губернатор Игорь Артамонов.
Ведущие со сцены предложили липчанам, чтобы не теряться и не скучать, встречаться у фонтана. Он будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 в обычном режиме, а по выходным и праздникам с 19:30 до 21:00 показывать водное шоу. Обещают, что зимой фонтан превратится в городской каток.
Старый фонтан на площади у «Звездного» проработал 45 лет.
Комментарии (22)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Принцесса
Мимоходом
Какой-то
Гость
Пердимонокль
Я
Пердимонокль
КузьмичЬ
Путешественник
Плиточник Серёжа с Москвы