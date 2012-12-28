В Липецкой области заморозки до -2

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в тыловой части циклона – кратковременные дожди вероятны лишь местами.

Среднесуточные температуры воздуха составят 7-9 градусов тепла, что на 5-7 градусов ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 мая в Липецкой области будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, местами заморозки до -2 градусов, днем – от +11 до +16 градусов.В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, на почве заморозки до -2 градусов, днем – от +13 до +15 градусов.День 11 мая стал самым теплым в Липецке в 1996 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2017 году – 3 градуса мороза.