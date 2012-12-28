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Происшествия
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сегодня, 15:33
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«БМВ» снес столб: полпоселка осталось без света
Авария произошла этой ночью в Данковском районе. Женщине-водителю грозит от пяти до десяти тысяч рублей штрафа.
Полицейские составили административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорожных сооружений) на 39-летнюю женщину, которая заявила, что находилась за рулем «БМВ» и не справилась с управлением. Об этом GOROD48 сообщили в областном управлении МВД. Статья 12.33 КоАП РФ Административного кодекса предусматривает от пяти до десяти тысяч рублей штрафа.
Машина, принадлежащая 24-летнему парню, до сих пор стоит в кювете со столбом на капоте и снятыми сразу после аварии номерами. Света в обесточенных домах утром не было.
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