«БМВ» снес столб: полпоселка осталось без света

Авария произошла этой ночью в Данковском районе. Женщине-водителю грозит от пяти до десяти тысяч рублей штрафа.





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Ночью 8 мая в поселке Пролетарский Данковского района автомобиль «БМВ» сбил опору линии электропередачи. В результате, как рассказали GOROD48, жители поселка, половина Пролетарского осталась без света.Полицейские составили административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорожных сооружений) на 39-летнюю женщину, которая заявила, что находилась за рулем «БМВ» и не справилась с управлением. Об этом GOROD48 сообщили в областном управлении МВД. Статья 12.33 КоАП РФ Административного кодекса предусматривает от пяти до десяти тысяч рублей штрафа.Машина, принадлежащая 24-летнему парню, до сих пор стоит в кювете со столбом на капоте и снятыми сразу после аварии номерами. Света в обесточенных домах утром не было.