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сегодня, 15:33
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«БМВ» снес столб: полпоселка осталось без света

Авария произошла этой ночью в Данковском районе. Женщине-водителю грозит от пяти до десяти тысяч рублей штрафа. 

Ночью 8 мая в поселке Пролетарский Данковского района автомобиль «БМВ» сбил опору линии электропередачи. В результате, как рассказали GOROD48, жители поселка, половина Пролетарского осталась без света. 

Полицейские составили административный протокол по статье 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорожных сооружений) на 39-летнюю женщину, которая заявила, что находилась за рулем «БМВ» и не справилась с управлением. Об этом GOROD48 сообщили в областном управлении МВД. Статья 12.33 КоАП РФ Административного кодекса предусматривает от пяти до десяти тысяч рублей штрафа.

Машина, принадлежащая 24-летнему парню, до сих пор стоит в кювете со столбом на капоте и снятыми сразу после аварии номерами. Света в обесточенных домах утром не было.
авария
ДТП
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Комментарии (7)

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Сначала новые
пешеход
5 минут назад
Столбы перебегают дорогу у водятлов. А потом сами водятлы убегают.
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Доктор Петров
12 минут назад
Я под шофе, я под шофе на своем черном БМВ...
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q
14 минут назад
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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Зато
16 минут назад
снимешь с чужой карты 100 рублей 6 лет тюрьмы ! Кто придумал такие законы ?
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ё
49 минут назад
Это повреждение объектов жизнеобеспечения. Уголовка.
Ответить
Учи матчасть
35 минут назад
Пять тысяч штраф. Если оплачиваешь в течении месяца, то 2500 руб
Ответить
7
9 минут назад
Пять тысяч штраф. Если оплачиваешь в течении месяца, то 2500 руб 215.2 УК РФ
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