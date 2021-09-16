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Российских водителей начали штрафовать за шторки и каркасные сетки на автомобилях

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#штраф #автомобилисты

Каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Инспекторы ГИБДД начали штрафовать российских водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах, - сообщает Autonews.

Раньше инспекторы ГИБДД ограничивались штрафом в 500 рублей или предупреждением, а сейчас вместе со штрафом стали выдавать автомобилистам предписание о снятии шторок в указанный срок или вообще заставляют снимать их на месте. Все дело в том, что каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля — это произошло еще в апреле 2019 года, но штрафовать водителей начали только сейчас.

Согласно положениям действующего регламента, дооснащение автомобиля шторками требует обязательного посещения подразделения Госавтоинспекции, испытательной лаборатории и сбора необходимого пакета изменений. Однако легализовать использование каркасных шторок на передних стеклах в любом случае не получится, поскольку они ограничивают обзор с водительского места.

Под неправильным использованием подразумевается передвижение автомобиля с задернутыми шторками. Когда машина находится в статике, пользоваться шторками закон не запрещает. Инспекторы ссылаются на технический регламент Таможенного союза и ПДД, в котором указано, что никаких посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя. Поэтому сетки, шторки, равно как и тонировочная пленка на передних боковых стеклах запрещены к эксплуатации во время движения автомобиля.

"За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет 10 дней для их устранения", — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В полиции также объяснили, что по истечении 10-дневного срока регистрация автомобиля будет остановлена, так как нарушение приравняют к внесению изменений в конструкцию транспортного средства. Последнее подразумевает получение в испытательной лаборатории специального сертификата на безопасность и особую отметку в документах.

Если таких бумаг у водителя нет, то его могут оштрафовать на 500-800 рублей, а при повторной проверке и обнаружении того же нарушения штраф составит уже 5 тысяч рублей или лишение прав сроком до трех месяцев. При этом автомобиль снимут с регистрации, что повлечет объявление его номерных знаков в розыск.

"В случае остановки номера будут скручены и изъято СТС. Вернуть бывший номерной знак, даже если он модный и красивый, уже никак не получится. Машину придется ставить на учет с новым госномером", — пояснили в ГИБДД.

ГИБДД имеет право конфисковать предмет или объект, который является причиной нарушения. Но в документах четко прописан перечень всех элементов, который подлежат конфискации, и в этом списке нет автомобильных шторок. При этом полицейский может потребовать устранить нарушение на месте или выписать предписание на устранение нарушения в течение 10 дней. В случае неисполнения предписания машину снимут с регистрации.


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#штраф #автомобилисты

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