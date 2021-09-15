Липчан просят поделиться с театром книгами

Уже ненужные владельцам издания станут реквизитом для спектакля.

Молодежный театр «Вешалка» готовит постановку «Цена времени». Для оформления сцены труппе нужна помощь липчан. Они просят поделиться с театром ненужными книгами, которые станут реквизитом.



- Если у вас дома есть книги, с которыми не жалко расстаться, приносите их в библиотеку на Кузнечной, - рассказали GOROD48 в липецкой областной универсальной научной библиотеке. - Они станут частью декораций для спектакля. Книги будут создавать особую атмосферу в постановке под названием «Цена времени» липецкого молодежного театра «Вешалка». Для этого потребуется очень много книг. Всех, кто желает помочь молодым талантливым ребятам, просим оставлять книги в гардеробе библиотеки на Кузнечной, 2.



Молодежный театр готовит философский спектакль. Цель спектакля - обозначить проблему сохранения временного ресурса для человека и общества. Смысловое содержание постановки состоит в поиске человеком себя, осмыслении значимости своего предназначения в вечных категориях и обретении Книги Жизни, которая даст универсальные ответы на противоречивые вопросы. Режиссер постановки предлагает собственное решение бесполезной траты времени.



После спектакля книги, принесенные липчанами, не выбросят — они будут храниться в театре как реквизит.