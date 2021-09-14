Группа НЛМК увеличила мощности по производству премиальных марок электротехнической стали

Новолипецкий металлургический комбинат запустил новый комплекс для лазерной обработки электротехнической трансформаторной стали мощностью 54 тысячи тонн в год.

Это четвертая линия для выпуска металла с улучшенными магнитными свойствами на площадках Группы НЛМК.



Лазерная обработка поверхности металла на финальном этапе производства позволяет снизить удельные магнитные потери на 8-10%. Для клиентов это дает возможность производить энергоэффективные трансформаторы в соответствии с растущими требованиями рынка.



Группа НЛМК - единственный производитель трансформаторной стали в СНГ и занимает более 10% мирового рынка. В настоящее время ПАО "НЛМК" строит новый завод по производству трансформаторной стали в Индии, его мощность составит 64 тыс. тонн в год.



