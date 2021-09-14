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9 минут назад

Группа НЛМК увеличила мощности по производству премиальных марок электротехнической стали

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Группа НЛМК увеличила мощности по производству премиальных марок электротехнической стали

Новолипецкий металлургический комбинат запустил новый комплекс для лазерной обработки электротехнической трансформаторной стали мощностью 54 тысячи тонн в год. 

Это четвертая линия для выпуска металла с улучшенными магнитными свойствами на площадках Группы НЛМК.

Лазерная обработка поверхности металла на финальном этапе производства позволяет снизить удельные магнитные потери на 8-10%. Для клиентов это дает возможность производить энергоэффективные трансформаторы в соответствии с растущими требованиями рынка.

Группа НЛМК - единственный производитель трансформаторной стали в СНГ и занимает более 10% мирового рынка. В настоящее время ПАО "НЛМК" строит новый завод по производству трансформаторной стали в Индии, его мощность составит 64 тыс. тонн в год. 

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