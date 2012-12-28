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Происшествия
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52 минуты назад
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Воспитателя детского сада ждёт суд по обвинению в кражах крестиков у восьмерых малышей
Тревогу сначала забили в родительском чате, а потом потерпевшие обратились в полицию.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, все преступления были совершены во временной отрезок с 12:00 до 14:30, когда младший воспитатель укладывала детей на обеденный сон в спальной комнате. Дети происходящего не осознавали — они либо уже спали, либо верёвочки с крестиком с них снимали незаметно вместе с кофточкой во время приготовления ко сну. Многие из потерпевших ещё не говорят либо говорят совсем плохо. А иных свидетелей: ни воспитателя, ни других работников детского сада в момент преступления рядом не было.
Сразу после кражи, когда у младшего воспитателя был перерыв, она шла в центр Задонска в ломбард и сдавала туда золотой крест. При сдаче драгоценностей она предъявляла паспорт на свое имя. За один золотой крестик женщина получала 2000-3000 рублей.
Но уже в декабре 2023 года в родительском чате забили тревогу. Родители звонили и в детский сад: сказали, что у их детей пропали золотые крестики с веревочками. В помещении группы все осмотрели, однако ничего не нашли. А потом родители написали заявления полицию.
Следствие полагает, что 10 ноября 2023 года, раздевая девочку, младший воспитатель сняла с неё веревочку с золотым крестом стоимостью 4 250 рублей и похитила их.
21 декабря 2023 года она сняла с мальчика веревочку с золотым крестом за 6 000 рублей.
11 января 2024 года с другого мальчика она сняла верёвочку с крестом за 5 000 рублей.
17 января 2024 года, дождавшись, когда воспитанница уснула, она подошла к ней, расстегнула цепочку на шее и похитила золотой кулон за 5 500 рублей.
19 января 2024 года, дождавшись, когда другая девочка уснула, она развязала веревочку на её шее и похитила крест за 5 000 рублей.
24 января 2024 года она сняла с мальчика веревочку с крестом за 4 200 рублей.
26 января 2024 года, раздевая девочку, она сняла с неё веревочку с крестом за 3 285 рублей и похитила их.
9 февраля 2024 года она сняла с очередной воспитанницы веревочку с золотым крестом за 5 000 рублей и похитила их.
Во время следствия воспитатель признала вину и сослалась на сложное финансовое положение. У женщины двое детей, которых она растит одна. Её зарплата составляла чуть больше 17 000 рублей, также она получает детские пособия — ещё около 25 000 рублей, но другого дохода не имеет, ей никто не помогает, алиментов она не получает. Дома ни у неё, ни у её детей золотых крестиков никогда не было.
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