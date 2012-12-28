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52 минуты назад
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Воспитателя детского сада ждёт суд по обвинению в кражах крестиков у восьмерых малышей

Тревогу сначала забили в родительском чате, а потом потерпевшие обратились в полицию.

В Задонске передано в суд уголовное дело в отношении 27-летней бывшей младшей воспитательницы одного из детских садов. По версии следствия, с ноября 2023 года по февраль 2024 года она, укладывая двух-трёхлетних малышей из ясельной группы спать, снимала с них нательные золотые крестики, которые сдавала в ломбард. Всего, как полагает следствие, 27-летняя женщина похитила восемь крестиков. Каждый из этих эпизодов преступлений квалифицирован по части 1 статьи 158 УК РФ. А общая сумма ущерба составила 38 235 рублей. 

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, все преступления были совершены во временной отрезок с 12:00 до 14:30, когда младший воспитатель укладывала детей на обеденный сон в спальной комнате. Дети происходящего не осознавали — они либо уже спали, либо верёвочки с крестиком с них снимали незаметно вместе с кофточкой во время приготовления ко сну. Многие из потерпевших ещё не говорят либо говорят совсем плохо. А иных свидетелей: ни воспитателя, ни других работников детского сада в момент преступления рядом не было.

Сразу после кражи, когда у младшего воспитателя был перерыв, она шла в центр Задонска в ломбард и сдавала туда золотой крест. При сдаче драгоценностей она предъявляла паспорт на свое имя. За один золотой крестик женщина получала 2000-3000 рублей.

Но уже в декабре 2023 года в родительском чате забили тревогу. Родители звонили и в детский сад: сказали, что у их детей пропали золотые крестики с веревочками. В помещении группы все осмотрели, однако ничего не нашли. А потом родители написали заявления полицию.

Следствие полагает, что 10 ноября 2023 года, раздевая девочку, младший воспитатель сняла с неё веревочку с золотым крестом стоимостью 4 250 рублей и похитила их.

21 декабря 2023 года она сняла с мальчика веревочку с золотым крестом за 6 000 рублей.

11 января 2024 года с другого мальчика она сняла верёвочку с крестом за 5 000 рублей.

17 января 2024 года, дождавшись, когда воспитанница уснула, она подошла к ней, расстегнула цепочку на шее и похитила золотой кулон за 5 500 рублей.

19 января 2024 года, дождавшись, когда другая девочка уснула, она развязала веревочку на её шее и похитила крест за 5 000 рублей.

24 января 2024 года она сняла с мальчика веревочку с крестом за 4 200 рублей.

26 января 2024 года, раздевая девочку, она сняла с неё веревочку с крестом за 3 285 рублей и похитила их.

9 февраля 2024 года она сняла с очередной воспитанницы веревочку с золотым крестом за 5 000 рублей и похитила их.

Во время следствия воспитатель признала вину и сослалась на сложное финансовое положение. У женщины двое детей, которых она растит одна. Её зарплата составляла чуть больше 17 000 рублей, также она получает детские пособия — ещё около 25 000 рублей, но другого дохода не имеет, ей никто не помогает, алиментов она не получает. Дома ни у неё, ни у её детей золотых крестиков никогда не было.
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Патриот
17 минут назад
Потом будет всем рассказывать что сидела за пластиковый стаканчик.
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мнение народа
17 минут назад
Понять, простить и отпустить!
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вот
23 минуты назад
гадина. У детей и стариков красть последнее дело. А родители ее наверно еще и поздравляли со всеми праздниками. Как можно быть такой тупой- со всех снять кресты и сидеть надеяться на чудо...ну дадут ей условно и пойдет дальше получать пособия.
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Тётя Мотя
24 минуты назад
Удивляюсь родителям и не понимаю зачем таким маленьким детям одевают золотые украшения?Разве простой крестик не является защитой ?Золотые можно одевать когда ребёнок с родителем находится под присмотром,что за фарс и к чему?Эта молодая дура не смогла себя сдержать,но и родители должны головой думать.
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имя
17 минут назад
А воспитатель воровка вас не удивляет и вы ее понимаете??? Что на детей одевать это дело родителей. Все же крестики были на веревочках, а не на золотой цепи. Где вы живете, что золотой крестик это что невозможное прям. И это не молодая дура, как вы выразились, а воровка.
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читатель
25 минут назад
Когда моего родственника отправляли в операционную, то он перед тем, как лечь на каталку, снял свой массивный, золотой крест и надел из меди. А здесь дети! Родителям нужно было головой думать.
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Виктор 2-28-14
29 минут назад
Растворяется в вечности святость.... Растворяется в вечности суть..... В доброе вера измята, брошена - не вернуть ..... Звук колокольный разбудит, душу твою на рассвете.... Падшего поднимите - вы перед богом в ответе.....
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Веня
31 минуту назад
Очень низко ... Позорище
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zzloyzz
34 минуты назад
Доверяем самое дорогое - малышей, тем у кого зарплата ниже плинтуса. Вот уже воровать начали.
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Эээ
42 минуты назад
Кто малышам одевает золотые крестики. Еще бы смартфоны купили в детский сад.
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