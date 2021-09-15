Доброе утро, Липецк!

На календаре уже среда, 15 сентября. Сегодня в Липецке будет немало интересного. Днем в городе открывают Центр управления регионом, а вечером — фонтан у ДС «Звездный». Началась регистрация на «Кросс Нации». В колледжах впервые напишут ВПР.

Погода



В Липецке сегодня переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +16 до +18 градусов. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.



День 15 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 1 градус мороза.



Дороги



Встречаем этот день без пробок — самые запруженные транспортом улицы на интерактивной карте отмечены красным цветом.



ЛипецкЯндекс.Карты



Гармония утра



Виктория начинает день с ароматного чая и ожидания осени.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бредихина Виктория (@viktoria_vs_77)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Прививка на шоппинге



15 сентября в Липецке будут работать три мобильных пункта вакцинации от COVID-19.







ЦУР меня!



Сегодня в Липецке открывают Центр управления регионом, или ЦУР. Это учреждение — мозговой центр коммутации и анализа проблем и поиска оптимальных путей их решения. С декабря 2020 года по поручению президента во всех субъектах РФ начали открывать ЦУРы, единые пункты мониторинга и обработки поступающих от жителей жалоб в разных сферах жизни региона. Кроме того, на основе поступающих в ЦУР данных формируют аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатывают предложения по дальнейшему развитию региона.



Новый фонтан



Сегодня вечером, ориентировочно после 19:00, будет торжественно открыт новый плоскостной светомузыкальный фонтан на площади перед ДС «Звездный». Чем сегодня вечером будут удивлять — пока секрет. Но мы-то знаем, какая вышла красота.



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Побежали?



В Липецке началась предварительная



Открытые лекции



15 сентября в Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина в рамках «Неконференции «Начни с главного» с 13:00 будут одновременно работать две площадки.



Спикер площадки «Современный литературный процесс: взгляд эксперта» – Татьяна Сотникова, кандидат филологических наук, доцент Литературного института (Москва), автор многочисленных критических и литературоведческих статей, а также уникальной интеллектуальной психологической прозы, публикуемой под псевдонимом Анна Берсенева. Спикер площадки «Почему одни становятся профессионалами, а другие нет?» – эксперт по личному брендингу, автор книг по тайм-менеджменту Ольга Стрелкова (Москва).



Мероприятие проводится в формате открытых лекций для населения. Участником может быть каждый горожанин. Предварительная запись



Проверочные работы в колледжах



Впервые в этом году всероссийские проверочные работы (ВПР) выполнят студенты организаций среднего профессионального образования. ВПР будут проведены с 15 сентября по 9 октября. Написать проверочные работы предстоит студентам очной формы обучения. Участниками ВПР станут студенты первых курсов, а также студенты, завершившие в предыдущем году освоение общеобразовательных предметов. Студентам предстоит выполнить ВПР по профильным для осваиваемой ими специальности предметам, также им предстоит выполнить проверочные работы, оценивающие метапредметные результаты обучения.



Болеем за наших



Сегодня футбольный клуб «Металлург» на домашнем поле встретится с командой «Спартак-2». Болельщиков ждут на трибунах.







Ах, Земфира!…



Певица неожиданно, без каких-либо промо, выпустила новый мини-альбом «Ах!». Релиз состоит всего из четырех треков. Альбом уже доступен на цифровых платформах.



В Липецке сегодня переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +16 до +18 градусов. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.День 15 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 1 градус мороза.Встречаем этот день без пробок — самые запруженные транспортом улицы на интерактивной карте отмечены красным цветом.Виктория начинает день с ароматного чая и ожидания осени.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.15 сентября в Липецке будут работать три мобильных пункта вакцинации от COVID-19.Сегодня в Липецке открывают Центр управления регионом, или ЦУР. Это учреждение — мозговой центр коммутации и анализа проблем и поиска оптимальных путей их решения. С декабря 2020 года по поручению президента во всех субъектах РФ начали открывать ЦУРы, единые пункты мониторинга и обработки поступающих от жителей жалоб в разных сферах жизни региона. Кроме того, на основе поступающих в ЦУР данных формируют аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатывают предложения по дальнейшему развитию региона.Сегодня вечером, ориентировочно после 19:00, будет торжественно открыт новый плоскостной светомузыкальный фонтан на площади перед ДС «Звездный». Чем сегодня вечером будут удивлять — пока секрет. Но мы-то знаем, какая вышла красота.В Липецке началась предварительная онлайн-регистрация на забег «Кросс Нации 2021». Старт забега запланирован на полдень 18 сентября. Самые юные участники пробегут 875 метров, самые опытные — по 12 км.15 сентября в Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина в рамках «Неконференции «Начни с главного» с 13:00 будут одновременно работать две площадки.Спикер площадки «Современный литературный процесс: взгляд эксперта» – Татьяна Сотникова, кандидат филологических наук, доцент Литературного института (Москва), автор многочисленных критических и литературоведческих статей, а также уникальной интеллектуальной психологической прозы, публикуемой под псевдонимом Анна Берсенева. Спикер площадки «Почему одни становятся профессионалами, а другие нет?» – эксперт по личному брендингу, автор книг по тайм-менеджменту Ольга Стрелкова (Москва).Мероприятие проводится в формате открытых лекций для населения. Участником может быть каждый горожанин. Предварительная запись здесь Впервые в этом году всероссийские проверочные работы (ВПР) выполнят студенты организаций среднего профессионального образования. ВПР будут проведены с 15 сентября по 9 октября. Написать проверочные работы предстоит студентам очной формы обучения. Участниками ВПР станут студенты первых курсов, а также студенты, завершившие в предыдущем году освоение общеобразовательных предметов. Студентам предстоит выполнить ВПР по профильным для осваиваемой ими специальности предметам, также им предстоит выполнить проверочные работы, оценивающие метапредметные результаты обучения.Сегодня футбольный клуб «Металлург» на домашнем поле встретится с командой «Спартак-2». Болельщиков ждут на трибунах.Певица неожиданно, без каких-либо промо, выпустила новый мини-альбом «Ах!». Релиз состоит всего из четырех треков. Альбом уже доступен на цифровых платформах.