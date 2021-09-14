32-летняя липчанка вынесла из магазина целый гардероб

Сотрудники отдела полиции №7 УМВД по Липецку задержали 32-летнюю женщину подозреваемую в краже из магазина одежды.- 22 августа в полицию обратилась администратор магазина одежды, расположенного на улице Катукова, с заявлением о том, что 21 августа из торгового зала украдены три толстовки, кроссовки, пижама, рюкзак и жилет общей стоимостью свыше 3400 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Подозреваемую в краже отыскали с помощью оперативных мероприятий. Ей оказалась неработающая ранее судимая за совершение кражи 32-летняя липчанка. Похищенную одежду она злоумышленница продала в тот же день за 2000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации(кража). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.