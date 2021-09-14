Происшествия

сегодня, 10:21

32-летняя липчанка вынесла из магазина целый гардероб

4 1854
#кража
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Сотрудники отдела полиции №7 УМВД по Липецку задержали 32-летнюю женщину подозреваемую в краже из магазина одежды.

- 22 августа в полицию обратилась администратор магазина одежды, расположенного на улице Катукова, с заявлением о том, что 21 августа из торгового зала украдены три толстовки, кроссовки, пижама, рюкзак и жилет общей стоимостью свыше 3400 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Подозреваемую в краже отыскали с помощью оперативных мероприятий. Ей оказалась неработающая ранее судимая за совершение кражи 32-летняя липчанка. Похищенную одежду она злоумышленница продала в тот же день за 2000 рублей. 

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации(кража). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

4 1854
#кража

Комментарии (4)

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МИРОТВОРЕЦ

24 минуты назад
32 годика .. украл , выпил , в турму , романтика
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я еще раз говорю

47 минут назад
надо делать подкоп ночью
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товарищ Поддорожный

55 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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1

сегодня, 10:30
Цыгане? Да не пускайте их в магазин.
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