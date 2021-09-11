Общество

вчера, 12:38

Липчан спросят о реконструкции «Крепости»

21 2249
#опрос #крепость
12
Липчан спросят о реконструкции «Крепости»

Опрос будет идти среди жителей двора, где стоит брошенный детский городок.

11 сентября с 11:00 до 19:00 во дворе дома №108 по проспекту Победу будут опрашивать местных жителей о том, как они относятся к реконструкции площадки «Крепость». Она установлена во дворе этого дома и давно заброшена.

- Волонтеры будут опрашивать тех, кто живет во дворе. Они будут рассказывать об объекте и предлагать местным жителям высказать свое мнение о реконструкции «Крепости». Сбор мнений будет анонимным, - рассказали GOROD48 в отделе по работе с молодежью администрации Липецка. - Сейчас идет набор волонтеров. Каких-либо визуальных материалов участникам опроса не покажут. Пока идет лишь сбор мнений живущих рядом липчан.

«Крепость» давно является проблемным объектом. Необычный детский городок, построенный еще в советское время, оказался никому не нужен. Границы земельного участка, на котором расположена крепость, не определены. В собственность его брать не желали ни мэрия, ни жители близлежащих домов. Детский городок год от года ветшает. Конструкция находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, средний фактический износ элементов составляет 45,1%. Прокуратура пришла к выводу, что состояние крепости, в которой играют дети, создает реальную угрозу жизни и здоровью юных липчан.

Но прокуратура Октябрьского района Липецка добилась в суде того, чтобы объект приняла на баланс городская администрация. Соответствующее решение Советский районный суд Липецка вынес три недели назад. Оно еще может быть обжаловано.
21 2249
#опрос #крепость
12

Комментарии (21)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Максим

вчера, 21:13
Какая депрессуха
ответить

No One

вчера, 21:05
Как бы то ни было, а это один из "величайших исторических памятников" "Новейшей истории" города наряду с фонтанами и "коновязями" Гулевского( а уже 99% липецких жгучих брюнетов не знают, кто это). В общем, надо оставить и подшаманить там чутка, шоб не разваливался.
ответить

108 дом

вчера, 20:36
Оставьте все как есть .... все равно ничего не решите ....
ответить

Ой!

вчера, 19:58
Люди и природоохранная прокуратура судились с администрацией Липецка, и выиграли суд по ликвидации свалки на ул.Верхняя. Срок был установлен до 1 го октября 2021-го года. 1-е октября на носу, а свалку никто не тревожит и ликвидировать не собирается.
ответить

А лександр

вчера, 19:11
Предложить Агрохолдингу"Аврора" , как филиал "Кудыкиной горе". Похоже в Липецке наши студенты способны только на выборы бабушек водить и отдыхать бесплатно за бюджетные деньги, касательно ЛГПИ.
ответить

Снесут

вчера, 17:38
И построят "Пятерочку". В этой стране для народа ничего не сделают.
ответить

Местный с 20го мкр

вчера, 15:54
Только фонтан там не надо устраивать, оставьте детям место для игр
ответить

Липчанин

вчера, 15:50
Зачем у нас спрашивать? Вы уже все решили. Все будет как с Зеленым островком, Парком Победы и т.д. по списку.
ответить

увидел ужос

вчера, 15:17
Пожалуйста!!
ответить

Артурчик

вчера, 14:33
Делают вид что работают.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липчанка в эфире ток-шоу Андрея Малахова на коленях просила помочь ей похудеть
#Андрей Малахов
6
Липчанка в эфире ток-шоу Андрея Малахова на коленях просила помочь ей похудеть

вчера, 22:08

Общество
Липецкая вечЁрка: мужчине отрезали уши, ночной пожар и инспекция Евгении Уваркиной
#вечЁрка #уши #пожар
2
Липецкая вечЁрка: мужчине отрезали уши, ночной пожар и инспекция Евгении Уваркиной

вчера, 20:21

Общество
Стаи собак, обилие пивнушек, разбитые дороги – Евгении Уваркиной жаловались на жизнь в Дачном
#благоустройство
45
Стаи собак, обилие пивнушек, разбитые дороги – Евгении Уваркиной жаловались на жизнь в Дачном

вчера, 17:18

Общество
На Соколе и Дачном отключат холодную воду для устранения утечек
#отключения
2
На Соколе и Дачном отключат холодную воду для устранения утечек

вчера, 15:49

Общество
Детсад в «Европейском» построят в октябре, стадион – в декабре, парк – весной следующего года
#благоустройство
19
Детсад в «Европейском» построят в октябре, стадион – в декабре, парк – весной следующего года

вчера, 14:44

Общество
Новую социальную выплату получили большинство нуждающихся жителей Липецкой области
#выплаты #дети
10
Новую социальную выплату получили большинство нуждающихся жителей Липецкой области

вчера, 14:07

Общество