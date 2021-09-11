Общество
вчера, 12:38
Липчан спросят о реконструкции «Крепости»
Опрос будет идти среди жителей двора, где стоит брошенный детский городок.
11 сентября с 11:00 до 19:00 во дворе дома №108 по проспекту Победу будут опрашивать местных жителей о том, как они относятся к реконструкции площадки «Крепость». Она установлена во дворе этого дома и давно заброшена.
- Волонтеры будут опрашивать тех, кто живет во дворе. Они будут рассказывать об объекте и предлагать местным жителям высказать свое мнение о реконструкции «Крепости». Сбор мнений будет анонимным, - рассказали GOROD48 в отделе по работе с молодежью администрации Липецка. - Сейчас идет набор волонтеров. Каких-либо визуальных материалов участникам опроса не покажут. Пока идет лишь сбор мнений живущих рядом липчан.
«Крепость» давно является проблемным объектом. Необычный детский городок, построенный еще в советское время, оказался никому не нужен. Границы земельного участка, на котором расположена крепость, не определены. В собственность его брать не желали ни мэрия, ни жители близлежащих домов. Детский городок год от года ветшает. Конструкция находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, средний фактический износ элементов составляет 45,1%. Прокуратура пришла к выводу, что состояние крепости, в которой играют дети, создает реальную угрозу жизни и здоровью юных липчан.
Но прокуратура Октябрьского района Липецка добилась в суде того, чтобы объект приняла на баланс городская администрация. Соответствующее решение Советский районный суд Липецка вынес три недели назад. Оно еще может быть обжаловано.
- Волонтеры будут опрашивать тех, кто живет во дворе. Они будут рассказывать об объекте и предлагать местным жителям высказать свое мнение о реконструкции «Крепости». Сбор мнений будет анонимным, - рассказали GOROD48 в отделе по работе с молодежью администрации Липецка. - Сейчас идет набор волонтеров. Каких-либо визуальных материалов участникам опроса не покажут. Пока идет лишь сбор мнений живущих рядом липчан.
«Крепость» давно является проблемным объектом. Необычный детский городок, построенный еще в советское время, оказался никому не нужен. Границы земельного участка, на котором расположена крепость, не определены. В собственность его брать не желали ни мэрия, ни жители близлежащих домов. Детский городок год от года ветшает. Конструкция находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, средний фактический износ элементов составляет 45,1%. Прокуратура пришла к выводу, что состояние крепости, в которой играют дети, создает реальную угрозу жизни и здоровью юных липчан.
Но прокуратура Октябрьского района Липецка добилась в суде того, чтобы объект приняла на баланс городская администрация. Соответствующее решение Советский районный суд Липецка вынес три недели назад. Оно еще может быть обжаловано.
Комментарии (21)
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Максим
No One
108 дом
Ой!
А лександр
Снесут
Местный с 20го мкр
Липчанин
увидел ужос
Артурчик