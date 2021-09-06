Решение по делу о крушении Boeing на Украине вынесут до конца 2022 года

Решение по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, выполнявшего рейс MH17, будет вынесено до конца 2022 года, крайний срок - 15 декабря 2022 года.





Крайняя дата принятия решения - 15 декабря 2022 года. По словам судьи, к делу приобщены новые документы.



Суд получил ряд документов от судебного следователя, которые были добавлены в досье. Это содержание бесед с тремя свидетелями, доклад экспертов Института криминалистики Нидерландов по сравнительному анализу речи и ряд докладов Королевской военной академии Бельгии, — заявил судья.



По его словам, один из свидетелей по делу умер несколько дней назад.



Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились 6 сентября в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом.



Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.



Ранее стало известно, что Нидерланды приняли решение не проводить расследование по вине Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Решение властей основывается на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полётов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолётов над зонами конфликтов.



Судебное дело по делу о крушении рейса MH17 началось в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно, - передает Решение по делу о крушении самолёта Boeing на Украине в 2014 году, выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, будет вынесено до конца 2022 года, - об этом объявил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.Крайняя дата принятия решения - 15 декабря 2022 года. По словам судьи, к делу приобщены новые документы.Суд получил ряд документов от судебного следователя, которые были добавлены в досье. Это содержание бесед с тремя свидетелями, доклад экспертов Института криминалистики Нидерландов по сравнительному анализу речи и ряд докладов Королевской военной академии Бельгии, — заявил судья.По его словам, один из свидетелей по делу умер несколько дней назад.Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились 6 сентября в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом.Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.Ранее стало известно, что Нидерланды приняли решение не проводить расследование по вине Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Решение властей основывается на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полётов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолётов над зонами конфликтов.Судебное дело по делу о крушении рейса MH17 началось в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно, - передает РИА Новости