В Липецке погиб электрик из-за отсутствия средств защиты

Трагедия произошла в июне этого года

12 июня этого года в микрорайоне «Елецкий», в подвале многоквартирного дома от удара током погиб электрик управляющий компании, обслуживающей многоквартирные дома.



Как сообщили в Госинспекции труда Липецкой области, во время расследования трагедии были установлены причины несчастного случая.



- В «управляшке» не были назначены лица, ответственные за безопасное производство всех видов работ в электроустановках, работники не были обеспечены поверенными средствами защиты от поражения электрическим током, выявлены недостатки и в обучении безопасности труда. Установлены и привлечены к административной ответственности лица, ответственные за выявленные нарушения, - сообщили в Госинспекции.



В настоящее время материалы расследования направлены в прокуратуру.



