Происшествия

56 минут назад

В Липецке погиб электрик из-за отсутствия средств защиты

6 1286
#несчастный случай
В Липецке погиб электрик из-за отсутствия средств защиты

Трагедия произошла в июне этого года 

12 июня этого года в микрорайоне «Елецкий», в подвале многоквартирного дома от удара током погиб электрик управляющий компании, обслуживающей многоквартирные дома.

Как сообщили в Госинспекции труда Липецкой области, во время расследования трагедии были установлены причины несчастного случая.

- В «управляшке» не были назначены лица, ответственные за безопасное производство всех видов работ в электроустановках, работники не были обеспечены поверенными средствами защиты от поражения электрическим током, выявлены недостатки и в обучении безопасности труда. Установлены и привлечены к административной ответственности лица, ответственные за выявленные нарушения, - сообщили в Госинспекции.

В настоящее время материалы расследования направлены в прокуратуру.

6 1286
#несчастный случай

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

6 минут назад
Был бы военный, сейчас сообщили примерно так, ценой своей жизни отводя удар от мирного населения при исполнение своего долга, посмертно награждён. Семья получит страховку в несколько лямов. А так как погиб простой работягам, то и ни чего особенного
ответить

Фокс

26 минут назад
Электрик ,поди, уже на пенсии был, молодых туда не заманешь
ответить

любопытный

32 минуты назад
Костин как там поживает?
ответить

длинный электрик Рома

35 минут назад
а меня выгнали с завода за пъянку еще 20 лет назад
ответить

Вася

42 минуты назад
К административной, че там нынче 2 тыщи штраф?
ответить

вова

45 минут назад
На электрика всё и спишут! Скажут, что сам голыми руками за провода хватался.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке пропала 71-летняя женщина
#без вести пропавшие
1
В Липецке пропала 71-летняя женщина

сегодня, 15:47

Происшествия
В Липецке столкнулись две иномарки, одну отбросило в светофор
#ДТП
2
В Липецке столкнулись две иномарки, одну отбросило в светофор

сегодня, 14:10

Происшествия
Водитель «Опеля» попал в больницу после аварии на площади Героев
#авария #ДТП
13
Водитель «Опеля» попал в больницу после аварии на площади Героев

сегодня, 13:55

Происшествия
В Липецке горели дом и сарай
#МЧС #пожар
В Липецке горели дом и сарай

сегодня, 13:02

Происшествия
«Форд» опрокинулся в кювет: пострадали три человека
#авария #ДТП
11
«Форд» опрокинулся в кювет: пострадали три человека

сегодня, 11:52

Происшествия
Мужчина пытался насильно утащить липчанку в кусты
#нападение
61
Мужчина пытался насильно утащить липчанку в кусты

сегодня, 11:23

Происшествия