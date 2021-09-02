Происшествия
56 минут назад
В Липецке погиб электрик из-за отсутствия средств защиты
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Трагедия произошла в июне этого года
12 июня этого года в микрорайоне «Елецкий», в подвале многоквартирного дома от удара током погиб электрик управляющий компании, обслуживающей многоквартирные дома.
Как сообщили в Госинспекции труда Липецкой области, во время расследования трагедии были установлены причины несчастного случая.
- В «управляшке» не были назначены лица, ответственные за безопасное производство всех видов работ в электроустановках, работники не были обеспечены поверенными средствами защиты от поражения электрическим током, выявлены недостатки и в обучении безопасности труда. Установлены и привлечены к административной ответственности лица, ответственные за выявленные нарушения, - сообщили в Госинспекции.
В настоящее время материалы расследования направлены в прокуратуру.
Как сообщили в Госинспекции труда Липецкой области, во время расследования трагедии были установлены причины несчастного случая.
- В «управляшке» не были назначены лица, ответственные за безопасное производство всех видов работ в электроустановках, работники не были обеспечены поверенными средствами защиты от поражения электрическим током, выявлены недостатки и в обучении безопасности труда. Установлены и привлечены к административной ответственности лица, ответственные за выявленные нарушения, - сообщили в Госинспекции.
В настоящее время материалы расследования направлены в прокуратуру.
6 1286
Липчанин
Фокс
любопытный
длинный электрик Рома
Вася
вова