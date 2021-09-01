В России

сегодня, 13:47

Росавиация проверяет безопасность полетов во всех авиакомпаниях

128
#авиация

В конце июля замминистра транспорта Игорь Чалик, курирующий авиационную отрасль в министерстве, поручил Росавиации и Ространснадзору организовать проверку 35 ведущих авиакомпаний России, осуществляющих коммерческие перевозки. 

Это следует из протокола с совещания под председательством министра транспорта Виталия Савельева, которое было посвящено вопросу совершенствования безопасности полетов гражданской авиации России

Как сообщают «Известия», согласно протоколу с совещания, Росавиация и Ространснадзор должны были предоставить в Минтранс планы-графики проверок авиакомпаний до 6 августа. В Росавиации сказали «Известиям», что документ составлен, направлен в Минтранс и выполняется. По словам источника «Известий», близкого к Минтрансу, за август Росавиация проверила уже около десяти авиакомпаний, а в сентябре планируется проверить свыше 15 коммерческих эксплуатантов. Необходимость проведения контрольных мероприятий связана с оценкой соблюдения обязательных требований в области гражданской авиации, сказали «Известиям» в Ространснадзоре. Там добавили, что если по результатам проверок найдут нарушения воздушного законодательства, будут приняты необходимые меры инспекторского и административного реагирования. 

На совещании 23 июля обсуждался комплекс первоочередных мероприятий, направленных на совершенствование системы управления безопасностью полетов в России, следует из протокола. По его результатам Росавиации и Ространснадзору поручено также усилить административную ответственность за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов и выполнение полетов.  
128
#авиация

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Поток туристов в Крым превысил рекордное число к концу лета
#туризм #рекорд #Крым
Поток туристов в Крым превысил рекордное число к концу лета

сегодня, 13:19

В России
#пособия #социальные выплаты
Минтруд планирует изменить правила назначения детских пособий

сегодня, 13:10

В России
Названы причины крушения нового военного самолета в Подмосковье
#крушение самолета
Названы причины крушения нового военного самолета в Подмосковье

сегодня, 11:07

В России
Пересадки в общественном транспорте Москвы станут бесплатными
#пересадки #общественный транспорт #Москва
Пересадки в общественном транспорте Москвы станут бесплатными

сегодня, 10:09

В России
#демография #рождаемость
Смертность превысила рождаемость в Кемеровской области более чем вдвое

вчера, 15:38

В России
#потребительские кредиты
Клиенты банков просрочили каждый четвертый потребкредит

30.08.2021 14:59

В России