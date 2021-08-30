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В Липецке ресторан закрылся на неделю после скандала с пищевыми отравлениями посетителей

19 4323
#отравление #ресторан
6
В Липецке ресторан закрылся на неделю после скандала с пищевыми отравлениями посетителей

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области начало проверку по жалобам на заведение.

В Липецке на неделю закрылся ресторан «Рыбы бы». 21 августа заведения отмечало двухлетие со дня открытия и после этого в сети появился шквал жалоб — несколько гостей почувствовали себя плохо, рассказывая о симптомам пищевого отравления.

- Печальный опыт: были 21 августа в ресторане «Рыбы бы» на вечеринке в честь двухлетия заведения, - рассказала GOROD48 одна из заболевших. - Итог: очень много людей с пищевым отравлением - именно из нашей компании почувствовали себя плохо пять человек. У всех — температура 40 и все соответствующие признаки. Все бы поняли, если бы ресторан как-то пошёл навстречу и компенсировал лечение и плату по счёту за тот злополучный вечер… Но администрация никак на наши жалобы не отреагировала! Хочется, чтобы отозвались люди, которые оказались в той же ситуации. А ситуация не очень приятная: из-за того, что в липецкой инфекционке сейчас ковидный госпиталь, с такими симптомами сейчас можно лечь только в больницу Грязей! Многие решили лечиться дома самостоятельно, но, насколько мне известно, один человек все же попал в больницу, так как состояние было критическое… Остальные решили обратиться в платные медицинские центры, чтобы поставить капельницы.

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Связано ли плохое самочувствие гостей с визитом в ресторан — выясняют санитарные врачи. Но эту историю сразу начали бурно обсуждать в соцсетях.

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В результате накануне администрация ресторана решила закрыть заведение на санитарную обработку.

- Мы ведём политику открытого и честного сотрудничества, дорожим здоровьем и комфортом наших гостей и персонала, - заявили в ресторане «Рыбы бы». - В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией мы хотим провести тщательную обработку и дезинфекцию всех поверхностей в заведении и на кухне. Мы хотим быть полностью уверены в вашей безопасности при посещении нашего ресторана. Для данных мероприятий нам потребуется неделя. Вся команда «Рыбы бы» будет рада встречи с вами через неделю.

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Телефон ресторана «Рыбы бы» сегодня не отвечает, поэтому получить более подробный комментарий нам не удалось. 

Как сообщила GOROD48 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Липецкой области Ирина Щукина, решение закрыться на неделю на обработку и дезинфекцию поверхностей в заведении и на кухне принято рестораном самостоятельно и добровольно. Контролирующий орган его не закрывал. Тем не менее, Управление Роспотребнадзора по Липецкой области начало проверку «Рыбы бы» по жалобам потребителей. Санитарным врачам на заведение пожаловались несколько человек.
19 4323
#отравление #ресторан
6

Комментарии (21)

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Гость

2 минуты назад
А я всегда покупаю в магазинах на Ушинского и 8 марта. и никогда не попалось ничего некачественного. все суждения субьективны. А отравиться можно где угодно.
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Екатерина

10 минут назад
Мы были в этом заведении 21.08.21 . Никто из нас не отравился , все было круто !
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Гостья

13 минут назад
Ресторан очень хороший, в городе в других местах точно больше вероятность отправиться!
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Испытатель

13 минут назад
Зачем ходить по ресторанам в ковид? Если не пищевое отравление, то можно ковидик подцепить. Тот, кто ходит, должен самостоятельно оценивать риски.
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Animal Planet.

14 минут назад
Рыбой лучше закупаться на базе. Умнее ничего не могли придумать,как есть рыбу в ресторане Липецка? Насчет Русского невода,поддерживаю.Вся рыба никуда не годится,отстой полный.
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гость

15 минут назад
Там всегда травились!!! ужасное заведение!!! Кухня отвратная
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Хахаха

22 минуты назад
Что не купили в русском неводе и то что там протухло зажарят в ресторане и продадут дороже))) вскм известно чей это рехсторан
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Tt

31 минуту назад
Там всегда так,а это уже перешло все границы!
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Диана

44 минуты назад
А как там можно не отравиться? Если в Русском неводе один тухляк рыба не свежая, по сто раз перезамороженая то и сдесь соответственно тоже самое. Владелец один и тот же.
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Оганес

46 минут назад
Елена, вы и тут решили, продолжить свой чёрный smm?)
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