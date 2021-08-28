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Завершено расследование дела о взрыве на заводе под Липецком
В Липецке завершено следствие по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью работникам перерабатывающего предприятия из-за нарушений требований безопасности
По данным следствия, 28 декабря 2020 года начальник цеха экстракции ООО «Либойл» в нарушение требований промышленной безопасности дал указание двум подчиненным операторам произвести работы по очистке оборудования без предварительного удаления опасных веществ, их паров. Во время работ произошло воспламенение паровоздушной смеси растворителя от искрового разряда статического электричества, что спровоцировало взрывную волну.
В результате разрушены конструкции здания, а находившиеся в цехе операторы - 46-летняя женщина и 55-летний мужчина получили ожоги более 40% тела и были госпитализированы. Согласно выводам судмедэкспертов, здоровью потерпевших причинен тяжкий вред.
Следствие считает, что обвиняемый, не обеспечив безопасного проведения газоопасных работ, их последовательность и режим выполнения, а также контроль состояния воздушной среды, проявил преступную небрежность. Кроме этого, в результате произошедшего взрыва, разрушения здания и уничтожения оборудования специализирующемуся на переработке семян масленичных культур предприятию причинен крупный материальный ущерб на сумму более 145 млн. рублей.
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал. Вместе с тем следователем собрана достаточная доказательственная база и в ближайшее время уголовное дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы, сообщили в СУ СК России по Липецкой области.